Uma tragédia atleticana em três atos. Abrem-se as cortinas. Primeiro ato: o Clube Atlético Mineiro encerra as atividades das categorias de base do time feminino. Segundo ato: o time masculino das categorias de base, o Galinho, é eliminado pelo desconhecido Sfera, estreante na Copa São Paulo, que jogou com valentia e sem empáfia. Terceiro ato: masculinidade tóxica, insensibilidade social e incompetência administrativa invadem o palco. Fecham-se as cortinas. Fim da tragédia.



Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte