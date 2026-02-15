Assine
Loterias em Foco: Mais Prêmios, Novas Regras e Recomposição de Valores

Em 2025, o universo das loterias no Brasil vem passando por transformações significativas que impactam tanto os apostadores quanto os benefícios sociais ligados

Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
15/02/2026 11:29

Loterias em Foco: Mais Prêmios, Novas Regras e Recomposição de Valores

Uma das mudanças mais marcantes ocorreu no começo de agosto: o percentual do prêmio principal da Mega-Sena destinado aos acertadores das seis dezenas foi elevado de 35% para 40% da arrecadação total. A medida, aprovada pelos órgãos reguladores, promete deixar os prêmios ainda mais atraentes, oferecendo maior recompensa direta aos ganhadores.

Além disso, a Mega-Sena acumulou no último concurso, realizado em 9 de agosto, e a estimativa para o próximo sorteio já ultrapassa os R$ 40 milhões. Os números sorteados foram 10, 22, 28, 42, 44 e 51 — e a expectativa agora é alta, com apostas abertas até terça-feira, antes da próxima extração

Outra novidade relevante é o reajuste dos preços das apostas das loterias da Caixa , implementado em 9 de julho. Essa atualização afetou várias modalidades, como Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete. O principal objetivo da medida é reforçar tanto os valores dos prêmios quanto os repasses a programas sociais que dependem dessas arrecadações.

Falando em novidades, destaca-se também a Loteria Instantânea, popularmente conhecida como raspadinha, que foi reintroduzida em 2024 após oito anos de ausência. Já voltou com força, apresentando premiação imediata e apelo popular significativo.

Outra modalidade relativamente recente, mas já consolidada, é a +Milionária, lançada em 2022. Nesta loteria, além de acertar os números, os apostadores escolhem trevos da sorte; o prêmio mínimo garantido é de R$ 10 milhões — o que tem colocado essa modalidade cada vez mais no radar de quem busca grandes premiações .

Um exemplo de resultado recente confirma que a Loteria Federal continua presente na rotina dos brasileiros: no concurso nº 5990, realizado em 9 de agosto de 2025, um apostador de Passo Fundo (RS) levou R$ 500 mil ao acertar o primeiro prêmio — demonstrando que, mesmo com bilhetes tradicionais, continuam surgindo vencedores locais com prêmios significativos.

Por fim, é importante observar que grande parte da arrecadação das loterias é revertida para ações sociais, como educação, cultura, segurança pública e programas de seguridade social. Esse vínculo reforça o caráter coletivo dos jogos oficiais, que vão além da simples busca pelo ganho individual.

Em síntese, 2025 marca um ano de ajustes e evolução para as loterias brasileiras: prêmios mais generosos, aumento nos custos das apostas — mas com maiores repasses sociais — e o retorno de modalidades com apelo imediato. Tudo isso mostra um setor em transformação, mas ainda muito presente na vida dos brasileiros.

