Otite: conheça os sintomas da infecção mais comum na infância

A otite é uma das infecções mais comuns na infância e a principal razão que leva milhões de pais a buscarem atendimento médico para seus filhos. Em crianças, a infecção de ouvido surge de repente, causa um desconforto considerável e exige atenção imediata para evitar complicações.

Embora possa atingir pessoas de todas as idades, a otite é muito mais comum em crianças, especialmente nos primeiros anos de vida. Isso acontece por características anatômicas e imunológicas próprias dessa fase, que favorecem o acúmulo de secreções e a proliferação de microrganismos no ouvido médio.