Calvície masculina: conheça as causas da queda de cabelo e os tratamentos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A queda de cabelo é uma das maiores preocupações estéticas e emocionais entre os homens. O que começa com entradas discretas ou um leve afinamento no topo da cabeça pode evoluir para a calvície completa, uma condição conhecida como alopecia. Longe de ser apenas um problema de aparência, a alopecia afeta a autoestima, as relações sociais e a saúde mental do indivíduo. Em muitos casos, a chave para o sucesso no tratamento está no diagnóstico e na intervenção precoce.

A alopecia androgenética, popularmente chamada de calvície masculina, é a forma mais comum. Com forte influência genética e hormonal, ela afeta a maioria dos homens em algum grau ao longo da vida, geralmente a partir dos 40 anos. A queda de cabelo segue um padrão previsível, começando nas têmporas e avançando para o topo da cabeça, onde os fios se tornam cada vez mais finos e escassos.

Entenda os diferentes tipos de alopecia

Embora a predisposição genética seja a principal causa, a alopecia se manifesta de outras formas. Conhecer o tipo é fundamental para escolher o tratamento correto.

Alopecia androgenética: a forma mais recorrente, é herdada geneticamente e associada à sensibilidade dos folículos capilares a um derivado da testosterona, que acelera o afinamento e a queda;

a forma mais recorrente, é herdada geneticamente e associada à sensibilidade dos folículos capilares a um derivado da testosterona, que acelera o afinamento e a queda; Alopecia areata: provoca falhas arredondadas e bem delimitadas no couro cabeludo, podendo ocorrer também em outras partes do corpo. É uma condição autoimune, em que o próprio organismo ataca os folículos;

provoca falhas arredondadas e bem delimitadas no couro cabeludo, podendo ocorrer também em outras partes do corpo. É uma condição autoimune, em que o próprio organismo ataca os folículos; Alopecia difusa: caracterizada por uma queda generalizada dos fios. Está frequentemente ligada a períodos de estresse intenso, deficiências nutricionais, doenças ou efeitos colaterais de medicamentos;

caracterizada por uma queda generalizada dos fios. Está frequentemente ligada a períodos de estresse intenso, deficiências nutricionais, doenças ou efeitos colaterais de medicamentos; Alopecia cicatricial: um tipo menos comum. A inflamação destrói o folículo de forma irreversível, impedindo o crescimento de novos fios na área afetada.

Fatores que aceleram a perda de cabelo

Além da herança genética, outros fatores podem intensificar a perda capilar. Alterações hormonais, deficiências nutricionais, o uso excessivo de produtos químicos e o estresse são alguns deles. O estilo de vida moderno, com noites mal dormidas e altos níveis de ansiedade, também desempenha um papel relevante, acentuando a queda mesmo em quem não tem predisposição genética.

Opções de tratamento para a calvície

O avanço da medicina ampliou o leque de alternativas para quem busca combater a alopecia. A escolha do tratamento depende do tipo de calvície, do grau de evolução e do histórico de saúde do paciente, e deve ser sempre orientada por um especialista.