A usucapião, um mecanismo jurídico essencial no direito imobiliário do Brasil, tem experimentado mudanças significativas recentemente, impulsionadas tanto por avanços legislativos quanto por decisões judiciais inovadoras. Observo que essas alterações refletem as transformações na sociedade e na economia brasileira, bem como a evolução das necessidades de moradia e propriedade. Este artigo apresenta uma análise atualizada dessas mudanças, destacando a necessidade de um modelo de usucapião adaptado às novas realidades. Além disso, discutiremos como essas mudanças impactam tanto proprietários quanto possuidores, e como elas podem influenciar o futuro do mercado imobiliário no Brasil. O objetivo é oferecer uma perspectiva abrangente sobre o usucapião, considerando seus aspectos legais, sociais e econômicos, e fornecer insights valiosos para profissionais da área, estudantes de direito e interessados no tema

A jornada histórica e o propósito da usucapião

A usucapião é um processo pelo qual a propriedade de um imóvel pode ser adquirida através da posse prolongada. Este instituto, enraizado na história jurídica, tem como objetivo principal assegurar a função social da propriedade, prevenindo a inutilização de imóveis. No Brasil, a usucapião é regulamentada pelo Código Civil e pela Constituição Federal, que definem suas diversas formas.

Existem várias modalidades de usucapião, cada uma com critérios específicos. As principais incluem a usucapião extraordinária, ordinária, especial urbana, especial rural e familiar. Essas categorias refletem diferentes contextos de posse e uso do imóvel, exigindo do advogado um conhecimento aprofundado para identificar o modelo de usucapião mais adequado para cada situação.

As alterações na legislação e as decisões dos tribunais superiores têm impactado significativamente a prática da usucapião. A Lei 13.465/2017, que introduziu a usucapião extrajudicial, é um exemplo notável dessas mudanças. Elas buscam tornar o processo mais eficiente, mas também introduzem novos desafios interpretativos.

A usucapião extrajudicial: agilidade versus complexidade

A usucapião extrajudicial, realizada em cartórios, é uma inovação que visa acelerar o processo de aquisição da propriedade. No entanto, ela requer a observância de procedimentos rigorosos e a notificação de partes interessadas, o que pode ser complexo. A experiência tem mostrado que, apesar de mais rápida, essa modalidade exige um modelo de usucapião bem planejado e uma atuação jurídica precisa.

A complexidade das várias formas de usucapião torna a orientação de um advogado indispensável. O profissional deve ter um domínio completo da legislação e da jurisprudência, além de analisar cada caso individualmente, escolhendo o modelo de usucapião mais apropriado e as melhores estratégias de defesa.

No processo de usucapião, enfrentamos uma série de desafios, como a comprovação da posse pacífica, a interrupção da prescrição aquisitiva, a delimitação exata do imóvel e a resolução de conflitos com terceiros. Estes aspectos demandam uma abordagem jurídica estratégica e fundamentada.

Usucapião e a função social da propriedade

A usucapião desempenha um papel crucial na regularização fundiária, servindo como um instrumento vital para promover a justiça social e o uso eficiente dos imóveis em áreas urbanas e rurais. Este instituto jurídico não apenas resolve disputas de posse, oferecendo um caminho legal para a aquisição de propriedade por aqueles que a ocupam de forma prolongada e pacífica, mas também contribui significativamente para a implementação de políticas públicas de habitação e desenvolvimento urbano. Ao legitimar a posse de imóveis para os ocupantes de boa-fé, a usucapião ajuda a estabilizar comunidades, incentiva a responsabilidade e o cuidado com a propriedade, e promove a inclusão social.

Além disso, ao integrar imóveis não registrados ou subutilizados ao mercado formal, este mecanismo pode estimular o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Portanto, a usucapião não é apenas um conceito legal, mas também uma ferramenta poderosa para o planejamento urbano e rural, contribuindo para a construção de cidades mais organizadas, justas e habitáveis.

A usucapião deve continuar a evoluir, refletindo as mudanças na sociedade e no ordenamento jurídico. Novas decisões judiciais e possíveis alterações legislativas devem influenciar ainda mais este campo, exigindo dos advogados uma constante atualização e adaptação.

