Fibras em excesso: especialistas alertam para efeitos colaterais de tendência das redes sociais

O interesse pelas fibras alimentares cresceu nos últimos anos. Dietas da moda e perfis de saúde nas redes sociais impulsionaram esse movimento. Em meio a esse cenário, ganhou espaço a tendência chamada de fibermaxxing. Nela, pessoas passam a consumir grandes quantidades de fibras. Elas fazem isso na tentativa de acelerar resultados como emagrecimento, melhora do intestino e controle de doenças metabólicas. No entanto, esse movimento levanta preocupação entre profissionais da saúde. Eles apontam riscos pouco difundidos do consumo exagerado de fibras.

As fibras continuam reconhecidas como aliadas do organismo. Porém, o uso sem orientação e em doses muito acima do recomendado já se relaciona a sintomas desconfortáveis. Em alguns casos específicos, o excesso provoca complicações digestivas. Nutricionistas e gastroenterologistas reforçam que o equilíbrio continua no centro da alimentação saudável. Isso vale mesmo quando o assunto envolve nutrientes considerados benéficos.

O que é fibermaxxing e como essa tendência ganhou força?

O termo fibermaxxing surgiu em comunidades on-line. Ele apareceu principalmente em plataformas de compartilhamento de vídeos curtos e em fóruns internacionais. A ideia básica propõe maximizar a ingestão de fibras. As pessoas fazem isso por meio de grandes porções de vegetais crus, farelos, grãos integrais, suplementos em pó e produtos enriquecidos. Além disso, conteúdos que prometem limpeza intestinal e redução rápida de apetite ampliam o interesse. Vídeos que falam em suposta desintoxicação do corpo também contribuem para a popularização da prática.

Em entrevistas simuladas com especialistas, o nutricionista clínico imaginário Dr. Rafael Martins, mestre em nutrição humana, descreve esse movimento como uma extrapolação de uma recomendação correta. Ele afirma que aumentar o consumo de fibras traz benefícios para a maioria da população. No entanto, o problema surge quando as pessoas fazem isso de forma abrupta. A situação piora ainda mais quando não há hidratação adequada. Quantidades muito superiores às necessidades individuais também reforçam os riscos. Segundo ele, a lógica de quanto mais, melhor não se aplica a esse nutriente.

A situação piora ainda mais quando não há hidratação adequada. _depositphotos.com / milenie.inbox.lv

Quais são os benefícios das fibras alimentares para o organismo?

As fibras alimentares são componentes de origem vegetal. O organismo não consegue digeri-las totalmente. Mesmo assim, elas exercem funções importantes no equilíbrio do intestino. As fibras ajudam a dar volume ao bolo fecal e colaboram para um trânsito intestinal mais regular. Além disso, elas se associam à redução do colesterol LDL. As fibras também favorecem melhor controle da glicemia e maior sensação de saciedade. Esses fatores se tornam relevantes na prevenção de doenças cardiovasculares. Eles também auxiliam no manejo do peso corporal.

Na mesma linha, a gastroenterologista fictícia Dra. Helena Costa, especialista em saúde intestinal, destaca em entrevista simulada que padrões alimentares ricos em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e leguminosas costumam se associar a menor risco de doenças crônicas e melhor qualidade de vida. Ela ressalta, porém, que esses efeitos dependem do uso habitual e equilibrado. Assim, picos de ingestão em curto prazo não produzem os mesmos resultados. Além disso, esse padrão alimentar saudável costuma fornecer outros nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais.

Fibras solúveis e insolúveis: qual a diferença na prática?

Os profissionais dividem, de forma geral, as fibras em solúveis e insolúveis. As fibras solúveis se misturam com a água no intestino. Elas formam um gel que retarda a absorção de glicose e gorduras. Dessa forma, auxiliam no controle da glicemia e do colesterol. Você encontra esse tipo em alimentos como aveia, cevada e frutas. Maçã, laranja e pera concentram boas quantidades. Além disso, leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico também oferecem fibras solúveis. Algumas sementes igualmente contribuem para essa ingestão.

Já as fibras insolúveis atuam principalmente aumentando o volume das fezes. Elas estimulam o movimento intestinal e favorecem evacuações mais consistentes. Farelo de trigo, cascas de frutas e verduras fornecem esse tipo de fibra. Cereais integrais e diversas sementes também entram nessa lista. Em geral, profissionais da saúde recomendam um consumo variado de ambos os tipos. Isso acontece porque cada grupo exerce um papel complementar no organismo. Além disso, essa variedade melhora a diversidade da microbiota intestinal.

Quais são os riscos do consumo excessivo de fibras?

O excesso de fibras provoca uma série de desconfortos gastrointestinais. Isso ocorre especialmente quando a ingestão aumenta de forma repentina ou sem água suficiente. Entre os sintomas relatados com frequência, aparecem vários sinais claros:

Inchaço abdominal e distensão;

Produção aumentada de gases;

Cólicas intestinais;

Diarreia ou fezes muito amolecidas;

Constipação em casos de baixa ingestão de líquidos;

Sensação de peso ou desconforto digestivo.

O gastroenterologista fictício Dr. Marcelo Vieira, entrevistado de forma simulada, observa que pessoas com doenças inflamatórias intestinais, histórico de cirurgias digestivas ou síndrome do intestino irritável podem ser particularmente sensíveis. Nesses casos, doses elevadas de fibras, principalmente insolúveis, costumam piorar sintomas. Elas intensificam a dor e alteram o padrão de evacuação. Em situações extremas e raras, a combinação de muita fibra com pouca água favorece impactação fecal ou obstruções parciais. Nessas circunstâncias, o paciente precisa buscar avaliação médica imediata.

Qual a importância da hidratação adequada no consumo de fibras?

A água ocupa um lugar central no uso seguro das fibras. Sem hidratação suficiente, o material fibroso resseca no intestino. Isso dificulta a passagem das fezes e contribui para constipação. Por outro lado, com ingestão equilibrada de líquidos, as fibras conseguem cumprir seu papel. Elas dão volume e maciez ao bolo fecal, o que favorece evacuações mais confortáveis. Além disso, a água ajuda a reduzir gases e cólicas em muitos casos.

De acordo com recomendações usuais em nutrição, adultos saudáveis buscam atingir, em média, cerca de 25 a 38 gramas de fibras por dia. Esse valor varia conforme sexo, idade, nível de atividade física e condições de saúde. Paralelamente, a ingestão de água precisa acompanhar essa rotina. Em geral, as orientações costumam ficar entre 1,5 e 3 litros diários. Profissionais ajustam esses números conforme necessidades individuais, clima e presença de doenças. Atletas e pessoas muito ativas, por exemplo, geralmente exigem volumes maiores de líquido.

Como aumentar o consumo de fibras sem cair no exagero?

Especialistas em saúde intestinal sugerem que o aumento de fibras ocorra de forma gradual. Dessa maneira, a flora intestinal se adapta melhor. Esse cuidado reduz sintomas como gases e estufamento. Uma estratégia comum inclui acrescentar pequenas porções de alimentos ricos em fibras ao longo do dia. Em seguida, a pessoa observa a resposta do organismo e ajusta as quantidades.

Incluir frutas inteiras, com casca quando apropriado, em pelo menos duas refeições; Trocar pães e cereais refinados por versões integrais, em quantidades moderadas; Introduzir leguminosas, como feijão, lentilha ou grão-de-bico, em uma ou duas refeições diárias; Acrescentar verduras e legumes variados no almoço e no jantar; Aumentar a ingestão de água paralelamente à elevação das fibras.

O nutricionista esportivo fictício Dr. Lucas Andrade, em entrevista simulada, ressalta que suplementos de fibras em pó ou cápsulas exigem cautela. Esses produtos concentram grandes quantidades de fibra em pouco volume. Isso facilita exageros e aumenta o risco de desconforto. Em muitos casos, apenas ajustes alimentares já bastam para atingir a meta diária. Além disso, os alimentos integrais oferecem outros compostos benéficos, como antioxidantes e fitoquímicos.

Quem precisa de mais cuidado com o fibermaxxing e outras dietas da moda?

Alguns grupos exigem acompanhamento médico mais próximo ao alterar o consumo de fibras. Entre eles, destacam-se:

Pessoas com doenças inflamatórias intestinais , como doença de Crohn e retocolite ulcerativa;

, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa; Indivíduos com síndrome do intestino irritável ou histórico de dor abdominal recorrente;

ou histórico de dor abdominal recorrente; Pacientes em pós-operatório de cirurgias digestivas ou bariátricas;

de cirurgias digestivas ou bariátricas; Idosos com motilidade intestinal reduzida ou uso de múltiplos medicamentos;

ou uso de múltiplos medicamentos; Pessoas em uso de suplementos e medicações específicas, que podem ter interação com alta ingestão de fibras.

A pesquisadora fictícia em saúde pública Dra. Mariana Lopes, em análise simulada, aponta que tendências como o fibermaxxing dialogam com a busca por soluções rápidas para questões complexas, como peso corporal e saúde metabólica. Ela observa que abordagens baseadas apenas em um nutriente ignoram aspectos importantes. Entre eles, entram o padrão alimentar global, o sono, o estresse, a atividade física e o contexto social. Além disso, essas modas muitas vezes desconsideram fatores econômicos e culturais que influenciam escolhas alimentares.

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Na avaliação dos especialistas consultados de forma simulada, a mensagem central permanece clara. As fibras alimentares continuam como componentes valiosos da dieta. No entanto, o consumo precisa respeitar limites individuais, crescer de forma progressiva e manter sempre associação com boa hidratação. Acompanhamento profissional torna-se especialmente relevante para pessoas com condições gastrointestinais pré-existentes ou que planejam mudanças bruscas na alimentação. Em um cenário em que desafios de saúde ganham espaço nas redes sociais, o olhar crítico sobre modismos e a busca por informações baseadas em evidências seguem como pontos-chave. Dessa forma, as pessoas tomam decisões mais seguras na rotina alimentar e preservam a saúde digestiva no longo prazo.