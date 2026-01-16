10 palavras da lígua portguesa que não possuem plural
Entre as palavras que não mudam do singular para o plural na língua portuguesa, algumas ganham destaque e causam dúvidas frequentes
compartilheSIGA
No português, a língua é repleta de peculiaridades que frequentemente desafiam falantes nativos e estudantes. Uma dessas complexidades é a existência de palavras que permanecem invariáveis no plural devido a fatores etimológicos, fonéticos ou históricos, tornando imprescindível compreendê-las para evitar deslizes na comunicação formal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Entre as palavras que não mudam do singular para o plural na língua portuguesa, algumas ganham destaque e causam dúvidas frequentes. Palavras como "lápis", "ônibus" e "vírus" mantêm a mesma forma, independentemente da quantidade, seguindo convenções e influências de seus idiomas de origem.
Leia Mais
Esse fenômeno é resultado de permanências linguísticas, sendo importante conhecer outros exemplos para aperfeiçoar o uso formal e evitar erros corriqueiros:
- lápis
- ônibus
- vírus
- pires
- atlas
- tórax
- bônus
- status
Como identificar palavras que exigem atenção especial
Alguns termos invariáveis podem gerar confusão, como "fênix", que raramente é flexionada para "fênixes", mas cuja forma tradicional permanece "fênix" mesmo no plural. O mesmo se aplica a palavras como "pires", "vírus" e "ônix", que nunca devem receber uma terminação plural.
O conhecimento dessas regras evita desvios gramaticais e contribui para o domínio da norma culta da língua, sendo fundamental para textos acadêmicos e comunicados profissionais.
- O que significa 'Brat'? Confira o termo eleito como palavra do ano
- Conheça a curiosa origem da expressão “falando abobrinha” e as vantagens do legume
- 'Saravá': a palavra de origem afro que marcou MPB, escancarou preconceitos e hoje estampa itens de decoração
Você costuma cometer erros com esses plurais invariáveis
É comum encontrar deslizes como "bônuses" ou "atlases", mas essas formas não estão corretas. A língua portuguesa preserva a estrutura dessas palavras, mantendo-as idênticas no plural e no singular devido à tradição de uso e ao respeito à sua origem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Dominar esses casos específicos facilita uma comunicação mais clara e segura, além de mostrar conhecimento da evolução histórica e das normas que regem o idioma. Isso valoriza o texto e contribui para evitar constrangimentos tanto em situações cotidianas quanto profissionais.