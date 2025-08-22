Empresa de bebidas abre inscrições para programas de trainee e estágio 2026

A Ambev acaba de abrir as inscrições para os seus renomados Programas de Trainee e Estágio 2026. Reconhecidos como importantes portas de entrada para cargos de liderança na companhia, os programas buscam jovens talentos de todo o Brasil, com espírito de inovação, vontade de assumir grandes desafios e interesse em desenvolver uma carreira de alto impacto. As inscrições vão até o dia 8 de setembro e podem ser feitas pelo site da empresa.



Com oportunidades disponíveis em diversas cidades de Minas Gerais, como Belo Horizonte, Varginha, Pouso Alegre, Uberlândia, Sete Lagoas e Juatuba, a companhia pretende atrair candidatos de diferentes cursos e regiões do país, promovendo diversidade, inclusão e mobilidade.



Experiência internacional e salário atrativo no Global Trainee



O Global Trainee, programa voltado para recém-formados, oferece uma jornada de 10 meses com um treinamento completo do negócio. Os selecionados vivenciarão rotações por diversas áreas e unidades da empresa, além de participarem de uma experiência internacional com trainees de outros países. O salário pode chegar a R$ 9 mil, e o programa é voltado para graduados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, com até dois anos de experiência em tempo integral após a conclusão da graduação.



"Executivos como Fernando Mazzarolo, VP do Zé Delivery, e Paulo Zagman, VP de Logística, começaram como trainees. Nosso objetivo é formar as próximas lideranças da companhia", afirma João Vitor Marinho, Diretor de Atração e Desenvolvimento de Pessoas da Ambev.



Segundo Marinho, o programa oferece desafios de alto nível e grande visibilidade interna, sendo ideal para quem deseja desenvolver uma visão ampla do negócio e atuar de forma estratégica.



Programa de Estágio com duas trilhas de aprendizado



Já o Programa de Estágio Ambev oferece duas trilhas principais: Business, para estudantes interessados no setor comercial, e Supply, voltada para quem deseja atuar em cervejarias, maltarias ou fábricas. Os estagiários desenvolverão projetos com impacto real para a empresa e terão a chance de apresentá-los para lideranças da Ambev, além de participar da Liga de Estagiários, rede nacional que promove protagonismo e networking entre jovens talentos.



Para participar, os candidatos devem estar cursando graduação com previsão de término entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027 e ter disponibilidade para trabalho presencial.



"Buscamos os talentos que irão escrever as próximas páginas de uma história de sucesso, contribuindo com inovação e liderança para o futuro do nosso negócio", completa Marinho.



Como se inscrever



Os interessados devem se inscrever até 8 de setembro no site oficial da Ambev. Lá, também é possível encontrar mais informações sobre cada programa, os requisitos específicos e detalhes do processo seletivo.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima