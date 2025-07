Simulador de Investimento

O Simulador de Renda Fixa do Educando Seu Bolso compara aplicações como CDB, Tesouro Selic, LCI e Poupança para mostrar onde seu dinheiro pode render mais. Basta informar o valor que deseja investir e o prazo da aplicação. A ferramenta apresenta os resultados já com os impostos descontados e considera as melhores ofertas entre bancos e corretoras.

De forma simples e direta, o simulador revela quanto você ganhará em cada opção e quanto terá ao final do período. É ideal para quem quer investir com segurança, sem precisar ser especialista, e evitar armadilhas comuns no mercado financeiro.

Valores estimados, sujeitos a variações. Dados atualizados por Educando Seu Bolso.