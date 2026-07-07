O que Minas Gerais mais exporta para a China? Veja a lista de produtos

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A China é o principal destino das exportações de Minas Gerais, consolidando uma robusta relação comercial que movimenta bilhões de dólares anualmente e sustenta setores-chave da economia do estado. Essa parceria estratégica foi impulsionada nas últimas décadas pela crescente demanda chinesa por commodities.

Atualmente, o país asiático é responsável por absorver cerca de um terço de tudo o que Minas Gerais vende para o exterior, com uma participação que chegou a 31,7% em 2026. Esse cenário torna a balança comercial mineira fortemente conectada ao desempenho econômico chinês.

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Como funciona o comércio entre Minas e China?

A relação comercial é predominantemente focada na exportação de matérias-primas. Minas Gerais envia produtos de baixo valor agregado, principalmente minerais e agrícolas, que servem de insumo para a vasta indústria chinesa. Em contrapartida, o estado importa da China produtos industrializados, como eletrônicos e máquinas.

Essa dinâmica, embora lucrativa, expõe a economia mineira a flutuações nos preços internacionais das commodities, já que a pauta de exportação é pouco diversificada, com poucos itens concentrando a maior parte do valor negociado.

Quais são os principais produtos exportados?

A lista de mercadorias que Minas Gerais exporta para a China é liderada com folga pelo minério de ferro, mas outros produtos, como o café e o ouro, ganharam grande destaque e mostram a força de diferentes setores da economia mineira no comércio com o gigante asiático.

Confira os itens que impulsionam o comércio exterior do estado com a China, com base nos dados mais recentes de 2026:

Minério de ferro: É o carro-chefe absoluto das exportações mineiras. O produto é essencial para alimentar as siderúrgicas chinesas, que sustentam a construção civil e a indústria do país.

Café: Consolidado como o segundo principal produto da pauta, o café de Minas Gerais tem alta valorização no mercado chinês, que vem descobrindo e ampliando o consumo da bebida de qualidade.

Ouro: Com um crescimento expressivo nas vendas, o ouro se tornou um dos itens mais valiosos na exportação para a China. Em 2026, as vendas do metal registraram uma alta de mais de 75%, refletindo a importância da extração mineral do estado para além do ferro.

Soja: O grão ocupa uma posição importante na pauta de exportação. A soja mineira é utilizada principalmente para a produção de farelo, destinado à alimentação de rebanhos na China.

Ferroligas: São ligas metálicas de ferro com outros elementos químicos, usadas na produção de aços especiais. Minas Gerais é um importante produtor e exportador do insumo para a indústria chinesa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.