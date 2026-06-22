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CRIME CIBERNÉTICO

Ataque hacker paralisa operações de uma das maiores indústrias têxtil de MG

Em comunicado ao mercado, a Cedro Têxtil afirmou que, até o momento, não recebeu nenhum contato ou reivindicação de autoria relacionada ao ataque

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
22/06/2026 17:56

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Ataque Hacker paralisa atividades de indústria têxtil mineira
Ataque Hacker paralisa atividades de indústria têxtil mineira crédito: Divulgação/Cedro Têxtil

Um ataque cibernético interrompeu as operações da Cedro Têxtil, uma das mais tradicionais empresas da indústria têxtil brasileira, desde a última quinta-feira (18/6). O incidente afetou sistemas corporativos da companhia e provocou a paralisação das atividades em suas unidades de Sete Lagoas, Pirapora, Caetanópolis e Contagem, em Minas Gerais. 

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Em comunicado divulgado ao mercado na noite de domingo (21/6), a empresa informou que identificou um “incidente de segurança cibernética” que comprometeu parte de seus ambientes tecnológicos e impactou a operação de sistemas internos. Segundo a companhia, protocolos de resposta a incidentes e de continuidade de negócios foram acionados assim que o problema foi detectado. Equipes internas e consultores especializados em segurança digital passaram a atuar na contenção do evento, na investigação das causas e na recuperação dos sistemas afetados.

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A empresa afirmou que, até o momento, não recebeu nenhum contato ou reivindicação de autoria relacionada ao ataque. Também informou que as apurações ainda estão em andamento e que não é possível determinar com precisão a origem do incidente, sua extensão e todos os potenciais impactos sobre as operações. “A prioridade da companhia permanece direcionada à restauração segura e gradual de suas operações, observando os mais elevados padrões de segurança e integridade dos ambientes tecnológicos”, informou a nota. 

A expectativa da empresa era retomar as atividades ao longo da noite desta segunda-feira (22/6), a partir das 22h, mas a normalização completa dos sistemas ainda dependia do avanço dos trabalhos de recuperação. 

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Fundada em 1872 pelos irmãos Bernardo, Antônio e Cândido Mascarenhas, a Cedro Têxtil é uma das mais antigas indústrias em operação no país. Com capital 100% brasileiro, a empresa possui capacidade de produção de 168 milhões de metros quadrados de tecidos por ano e figura entre os principais fabricantes do setor têxtil nacional.

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