Comissão da MP do crédito rural do RS será instalada na terça-feira
Relator, o senador Luis Carlos Heinze, deve propor mudanças no texto enviado pelo governo
compartilheSIGA
O Congresso deve instalar na terça-feira, 25, a comissão mista da Medida Provisória que trata do crédito emergencial aos produtores rurais do Rio Grande do Sul afetados por desastres climáticos, como as enchentes de 2024.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O presidente da comissão será o deputado Lucio Mosquini, do MDB de Rondônia, e a relatoria ficará nas mãos do senador Luis Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul. Heinze já avisou a aliados que vai propor mudanças no texto.
A movimentação no Senado ocorre no momento em que entidades do agro, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), cobram a votação do projeto de lei que securitiza dívidas rurais com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. O projeto tem o apoio de Heinze e de Hamilton Mourão, ambos gaúchos.
Outros parlamentares ligados ao agronegócio afirmam nos bastidores que a Medida Provisória do governo não resolve a crise e que o governo “subestima” a gravidade da situação no campo gaúcho.
O Planalto, por sua vez, já enviou mais de R$ 30 bilhões ao estado desde o início da calamidade.