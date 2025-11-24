Assine
Comissão da MP do crédito rural do RS será instalada na terça-feira

Relator, o senador Luis Carlos Heinze, deve propor mudanças no texto enviado pelo governo

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
24/11/2025 06:10

O Congresso deve instalar na terça-feira, 25, a comissão mista da Medida Provisória que trata do crédito emergencial aos produtores rurais do Rio Grande do Sul afetados por desastres climáticos, como as enchentes de 2024.

O presidente da comissão será o deputado Lucio Mosquini, do MDB de Rondônia, e a relatoria ficará nas mãos do senador Luis Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul. Heinze já avisou a aliados que vai propor mudanças no texto.

A movimentação no Senado ocorre no momento em que entidades do agro, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), cobram a votação do projeto de lei que securitiza dívidas rurais com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. O projeto tem o apoio de Heinze e de Hamilton Mourão, ambos gaúchos.

Outros parlamentares ligados ao agronegócio afirmam nos bastidores que a Medida Provisória do governo não resolve a crise e que o governo “subestima” a gravidade da situação no campo gaúcho.

O Planalto, por sua vez, já enviou mais de R$ 30 bilhões ao estado desde o início da calamidade.

