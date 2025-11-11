Assine
Setor de equipamentos médicos cresce, mas vê aumento de estoques e inadimplência

Apesar de ganhos em produção e vendas, quase metade das empresas enfrenta excesso de equipamentos médicos e aumento de atrasos de pagamento

11/11/2025 18:05

O setor brasileiro de dispositivos médicos, que são equipamentos usados para diagnóstico e tratamentos de saúde, manteve fôlego em setembro, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo). A indústria mostra resiliência, com 62,5% das empresas registrando aumento nas vendas e 57,5% ampliando a produção em relação a setembro de 2024. A produtividade cresceu em 57,5% das empresas, sustentada por ganhos de eficiência e inovação.

O levantamento aponta ainda que 45% das empresas aumentaram o quadro de funcionários e 47,5% elevaram investimentos no bimestre agosto/setembro, sinal de confiança na expansão.

Mas o otimismo vem com alerta. Quase metade das companhias (47,5%) relatou ter estoques acima do normal e 37,5% observaram aumento da inadimplência.

“A indústria tem se mostrado ágil e preparada para responder às demandas do mercado interno e externo”, explicou Larissa Gomes, gerente de Projetos da associação.

Para o último bimestre de 2025, o setor também se mantém otimista: 59% das empresas projetam alta nas vendas e 54% esperam ampliar a produção. Há também previsão de novas contratações e investimentos em 46% das companhias.

