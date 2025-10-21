O preço da gasolina no Brasil é caro ou barato? Compare com o mundo

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A recente redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras reposicionou o Brasil no cenário global, mas a pergunta do consumidor permanece: o combustível aqui é caro ou barato? A resposta é que o país ocupa uma posição intermediária. O valor que chega à bomba, mesmo após a queda, ainda está longe de ser um dos mais baixos do mundo.

Enquanto em países como Hong Kong e Cingapura o litro da gasolina facilmente ultrapassa o equivalente a R$ 14, em nações produtoras com fortes subsídios, como Irã e Venezuela, o custo é irrisório. O Brasil fica em um meio-termo, com preços superiores aos praticados nos Estados Unidos, mas abaixo da média da maioria dos países europeus.

A diminuição reflete a nova política comercial da Petrobras, que busca maior flexibilidade ao abandonar a paridade de importação. A intenção é dar mais peso aos custos de produção internos, tornando os preços mais competitivos e estáveis para o mercado nacional. No entanto, o valor pago pelo motorista na bomba não depende apenas da estatal.

Diversos fatores compõem o preço final do combustível, tornando-o uma soma complexa de custos e tributos. Entender essa estrutura é fundamental para saber por que uma redução na refinaria nem sempre chega com a mesma intensidade ao consumidor.

Comparativo com o mundo

De acordo cm a plataforma globalpetrolprices.com, o preço médio de um litro de gasolina no Brasil é de R$ 6,22, com base em dados coletados entre 12 e 18 de outubro de 2025. A Petrobras anunciou uma redução de 4,9% no preço para as distribuidoras a partir de 21 de outubro, passando para R$ 2,71 por litro, o que pode refletir em queda nos postos nas próximas semanas.

Para comparar com outros lugares do mundo, foram utilizados preços em dólares americanos (USD) por litro, para facilitar a uniformidade na comparação internacional. Os dados são principalmente de setembro de 2025 (alguns de outubro), e o Brasil aparece com cerca de US$ 1,16 por litro nesse período.

Confira abaixo uma tabela com exemplos de países, ordenados do mais barato ao mais caro, representando diferentes regiões:

País Preço (USD/litro)

Venezuela 0.01

Kuwait 0.28

Irã 0.36

Egito 0.40

Arábia Saudita 0.62

Rússia 0.76

Estados Unidos 0.84

China 0.85

Índia 1.07

Brasil 1.16

Japão 1.18

Austrália 1.21

África do Sul 1.25

México 1.28

Turquia 1.30

Reino Unido 1.82

Alemanha 2.04

França 2.07

Itália 2.12

Noruega 2.13

Cingapura 2.84

Hong Kong 3.65

Esses valores incluem impostos e variam por fatores como subsídios, impostos e custos de produção. O preço médio mundial é de US$ 1,29 por litro. Assim, o Brasil está ligeiramente abaixo da média global, mas acima de produtores de petróleo como Venezuela e Arábia Saudita, e abaixo de países europeus com altos impostos.

O que forma o preço da gasolina na bomba

O valor que se paga ao abastecer é resultado de uma cadeia de custos. A fatia da Petrobras corresponde a apenas uma parte do total. Veja abaixo como o preço final é composto e entenda o peso de cada etapa no valor que chega até você.

Preço da Petrobras: representa o valor pelo qual a gasolina pura, sem etanol, sai das refinarias para as distribuidoras. É sobre essa parcela que incidem as reduções anunciadas pela empresa.

Tributos federais: incluem a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) e o PIS/Cofins. Esses impostos podem ser alterados pelo governo federal para regular o preço final.

ICMS: é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um tributo estadual. Sua alíquota varia de um estado para outro, o que explica por que a gasolina tem preços diferentes em cada região do Brasil.

Custo do Etanol Anidro: por lei, a gasolina vendida no Brasil deve conter uma mistura obrigatória de 27,5% de etanol. O preço desse biocombustível também impacta diretamente o valor final na bomba.

Distribuição e revenda: essa última fatia cobre os custos e a margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis, que levam o produto até o consumidor final.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.