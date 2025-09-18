Assine
overlay
Início Economia

Vinho ficou mais barato em agosto

Preço do vinho recuou 0,93% em agosto, queda maior que a inflação, e aliviou bolso do consumidor

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
18/09/2025 16:10

compartilhe

Siga no
x
Vinho ficou mais barato em agosto
Vinho ficou mais barato em agosto crédito: Platobr Economia

Para o consumidor, ao menos por enquanto, o vinho tem pesado menos no bolso que a inflação geral. Em agosto, o preço da bebida caiu 0,93%, ante 0,11% de recuo da inflação oficial no período. Com isso, o vinho acumula alta de 0,79% em 2025, contra 3,15% do IPCA no mesmo intervalo.

O comportamento contrasta com a escalada de preços do início do ano: só em janeiro, a taça subiu 1,04% e, em março, avançou 0,83%. Desde então, os ajustes derrubaram a curva — com destaque para junho, quando o vinho recuou 1,60%.

No retrato de 12 meses, a oscilação segue: altas expressivas em alguns meses de 2024, quedas fortes em 2025.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay