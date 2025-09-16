Os motivos do governo para acelerar MP que reduz impostos de data centers

O governo decidiu correr com a MP do ReData. A medida provisória que cria o regime especial de incentivos fiscais para data centers deve ser enviada na quarta-feira, 17, ao Congresso.

O motivo para a pressa é que a equipe econômica quer que as regras passem a valer em 2026, antes da reforma tributária entrar em vigor, no ano seguinte. A manobra antecipa a disputa por bilhões em investimentos internacionais, que hoje vão para países com regimes fiscais mais leves.

Pelo texto, a carga de impostos sobre equipamentos de tecnologia da informação — servidores, GPUs, racks e switches — cai de 52% para 18%. As obras civis, sistemas de energia e refrigeração só terão tratamento especial em 2027, mas a sinalização já é vista como vitória no setor.

A estratégia tem duas camadas: primeiro, a MP garante efeito imediato e dá tempo para a Receita ajustar normas e sistemas. Depois, o governo pretende incorporar o conteúdo ao PL da inteligência artificial, que já tramita no Congresso.

O envio da MP estava parado desde maio, mas foi destravado após acordo com o deputado Aguinaldo Ribeiro, presidente da comissão especial sobre o tema, e com o apoio de Hugo Motta e Davi Alcolumbre.