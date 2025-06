Preço da gasolina cai na refinaria e sobe nos postos de BH

Duas semanas após a Petrobras ter reduzido o valor da gasolina aos distribuidores, o combustível acabou ficando mais caro nos postos de combustível de Belo Horizonte. Em 3 de junho foi aplicada uma redução de 5,6% no valor do derivado do petróleo, o que levou o preço médio de venda aos distribuidores para R$ 2,85, uma redução de R$ 0,17 por litro, segundo a Petrobras.



Comparando os últimos levantamentos de preço dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), é possível analisar as variações na capital e também em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, no período entre 25 e 31 de maio, portanto, antes do preço da gasolina ter sido reduzido para os distribuidores, o preço médio do combustível era de R$ 6,01.



Na semana seguinte, entre 1º e 7 de junho, o preço médio da gasolina comum na capital caiu para R$ 5,97, seguindo a tendência esperada a partir do “movimento” feito pela Petrobras. No entanto, na última semana, entre 8 e 14 de junho, o preço médio da gasolina já estava na casa de R$ 6,06, indicando uma elevação de R$ 0,05 por litro em relação ao período anterior à redução de preços aos distribuidores. Já em relação à última semana, a elevação foi de R$ 0,09 na capital.



Em Minas Gerais o movimento foi diferente. Antes da redução de preço da Petrobras para os distribuidores, o preço médio da gasolina comum no estado era de R$ 6,10. Na semana seguinte, ainda de acordo com os dados da ANP, o preço do combustível caiu para R$ 6,06. Na última semana, o preço médio do derivado do petróleo aumentou para R$ 6,07. Ou seja, após duas semanas, o preço médio da gasolina comum no estado ficou R$ 0,03 a menos que antes da redução para os distribuidores.



De acordo com a última apuração da ANP, entre 8 e 14 de junho, o preço mais baixo cobrado pela gasolina comum em Belo Horizonte foi de R$ 5,59, enquanto o mais caro foi de R$ 6,78. Já em Minas Gerais, o preço mínimo do derivado do petróleo nesse mesmo período foi de R$ 5,54, e o mais caro foi de R$ 6,78.



A reportagem procurou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) para questionar se existe algum motivo para que o preço do combustível tenha aumentado na última semana, uma vez que houve uma queda para os distribuidores, mas ninguém foi encontrado.



Um fato que aconteceu na capital, na verdade na Região Metropolitana, foi a greve dos caminhoneiros que prestam serviço para a Vibra Energia de Betim (antiga BR Distribuidora), que transportam o combustível da distribuidora para os postos de combustível. No entanto, a greve teve início no dia 9 e foi encerrada já no dia seguinte. Um posto que aumentou significativamente o preço da gasolina depois dessa greve fica na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, que, do dia para a noite, passou de R$ 5,79 para R$ 6,35.



Valor igual

Também tem chamado a atenção em Belo Horizonte a quantidade de postos de combustível que fixaram o preço da gasolina comum em R$ 6,39. Dois bons exemplos disso estão nas avenidas Antônio Carlos e na Rua Padre Pedro Pinto, onde a maioria dos postos, independente da bandeira, estão praticando esse valor. Também existem vários exemplos disso em outros pontos da capital, levantando a hipótese da existência de um cartel. No entanto, esse valor está muito distante tanto do preço médio da gasolina aferido pela ANP, que é de R$ 6,06, quanto da mediana entre os preços máximo e mínimo do combustível derivado do petróleo, que fica na casa dos R$ 6,19.

Etanol

De acordo com a ANP, o preço médio do etanol em Belo Horizonte é de R$ 4,21, com mínima de R$ 3,73 e máxima de R$ 4,89. Considerando o valor médio, pode ser que seja mais vantajoso para o motorista da capital abastecer com o derivado da cana de açúcar, já que ele está 69,5% mais barato que o preço médio da gasolina comum (R$ 6,06), ficando, portanto, abaixo do limite, que é de 70%.