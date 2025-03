Discórdia em rede social leva a renúncia no conselho da Porto Seguro

Um tuíte na conta da Mises Capital, perfil anônimo sobre bitcoin no X (antigo Twitter), gerou um desentendimento que culminou com um pedido de renúncia no conselho da seguradora Porto nesta terça-feira, 25. O tuíte original era um pedido de desculpas da Mises Capital ao perfil de Rafael Ferri, fundador da gestora GTF Capital e figura polêmica do mercado de capitais.

Pedro Cerize, criador da Skopos Investimentos e um dos gestores mais conhecidos do mercado, decidiu respondê-lo, mencionando Ferri:

“O Mises tem a pele muito fina para brigar com um porco”, afirmou em seu perfil pessoal no X.

“Eu já mandei avisar que se um dia o Ferri chegar na minha frente e se dirigir a minha pessoa eu vou socá-lo, Simples (sic)”, escreveu.

Investidor da Porto desde 2006, Cerize não contava que Ferri levaria o tuíte em tom intimidador à diretoria da Porto. Valendo-se da política de ética e conduta da empresa, que veda qualquer tipo de assédio e insinuações de agressão por colaboradores ou administradores, Ferri ligou para canais de denúncia de relações com investidores da empresa e cobrou um pronunciamento oficial.

Não foi preciso. Cerize, ao saber do contato insistente de Ferri, optou por renunciar ao cargo no conselho de administração da empresa na tarde da terça-feira, 25.

Em contato com a coluna, Cerize disse que não ameaçou Ferri e que o tuíte se tratava apenas de um “aviso”.

“Eu sou acionista da Porto desde 2006. Não quero que a empresa se prejudique. A Porto está muito acima disso”, afirmou.

Influenciador de investimentos nas redes, Ferri é conhecido por ser uma figura controversa. Em 2016, chegou a ser condenado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela Justiça Federal por manipulação de ações da empresa de alicates Mundial. O caso ficou conhecido como “Bolha do alicate”.

Cofundador do TC, ele também é conhecido por declarações polêmicas e por defender teses no mercado que se mostraram erradas.