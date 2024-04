Para proporcionar oportunidades de inclusão e cobrir a falta de mão de obra qualificada no mercado do Turismo, a rede hoteleira abre novas turmas para o "Programa de Inclusão de Talentos na Hotelaria".

O curso oferece qualificação para Pessoas com Deficiência (PcD) e idosos. As inscrições estarão abertas do dia 2 a 12 de maio, e aqueles que concluírem o estudo farão parte do Banco de Talentos do Grupo Tauá de Hotéis e Resorts, para futuras vagas de trabalho na unidade.

Os conteúdos têm a duração de cerca de 3 meses, contabilizando aproximadamente 36 horas por curso. Os interessados podem optar por três tipos de formação disponíveis, todas ministradas 100% online. São elas: Curso Básico Administrativo, Curso Básico em Alimentos e Bebidas, Curso Básico em Governança. As inscrições e informações detalhadas podem ser conferidas pelo link. Ao todo, serão oferecidas 25 vagas.



Saiba quais são os critérios para a seleção de participantes

• É destinado somente para pessoas idosas (acima de 60 anos) ou pessoas com deficiência. No caso dos PCD's é necessário apresentar laudo médico assinado, com número do Conselho Regional de Medicina e a descrição da Classificação Internacional de Doença.



• É fundamental residir no entorno das cidades Caeté e Belo Horizonte, onde é localizada a sede do hotel, em Araxá. É necessário apresentar comprovante de residência.

As inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico conforme o cronograma previsto no edital. Os documentos necessários deverão ser anexados no formulário em formato de PDF.

Os documentos exigidos são:



-Cópia do documento de identidade



-Cópia do comprovante de endereço



-Cópia dos laudo médico assinado, com número do Conselho Regional de Medicina (CRM) e a descrição da Classificação Internacional de Doenças(CID) para Pessoas com Deficiência.





Após a realização do programa com aprovação, o participante será incluído no Banco de Talentos (lista de possíveis candidatos) do Grupo Tauá de Hotéis e Resorts e conforme oportunidade de vagas, o RH entrará em contato para chamamento para processo seletivo.

A rede de hotéis e resorts

Com mais de 2 mil apartamentos espalhados nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás, a rede tem esquema de pensão completa e conta com restaurantes à lá carte. Os hóspedes têm à disposição uma estrutura de lazer que inclui, além das piscinas, SPA, cinema, boliche, academia, quadras esportivas e salão de jogos, dentre outros.

O público infantil recebe atenção especial, com menus exclusivos e recreação durante todo o dia, com os Taualegres, monitores infantis da rede de hotéis. Além disso, a Jota City, uma cidade interativa, permite que os hóspedes mirins aprendam brincando sobre sustentabilidade e consumo consciente.