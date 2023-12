A Rede Mater Dei de Saúde anunciou nesta sexta-feira (22/12), junto da Atlântica Hospitais e Participações, empresa do Grupo Bradesco Seguros, a construção de um novo hospital no Bairro de Santana, na Região Norte da cidade de São Paulo.

A estimativa é que o consórcio invista cerca de R$ 600 milhões no novo empreendimento, que terá área de 45 mil m², com 250 leitos individuais, além de contar com salas de cirurgia e parque tecnológico para realizar exames de imagem de ponta.

"São Paulo sempre foi um objetivo que a gente flertava. Apesar da expansão para regiões relevantes e importantes fora do eixo Rio-São Paulo, a capital paulista é a principal economia do Brasil. É onde tem o maior número de pessoas com plano de saúde", afirmou José Henrique Salvador, CEO da Rede Mater Dei de Saúde.

Com conclusão prevista para 2027 ou 2028, este será o 11º hospital da rede no Brasil. Contudo, o número pode ser ainda maior. Segundo José Henrique Salvador, o grupo estuda a aquisição de novos imóveis até a próxima inauguração.

Na Grande BH, a rede conta com três hospitais, sendo que mais um está previsto para ser inaugurado em 2024 em Nova Lima. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram adquiridas duas unidades.

Salvador afirma que, com o crescimento em terras mineiras, os responsáveis perceberam que tinham oportunidades para crescer para outras regiões. Assim, o grupo adquiriu imóveis em Goiânia (GO), Feira de Santana (BA) e Belém (PA).

"Em 2022, inauguramos outra unidade em Salvador (BH), construída do zero. (...) A Rede Mater Dei vem, ao longo dos últimos anos, de 2021 para cá, num posicionamento de expansão mais acelerada. Eram três hospitais até 2020, hoje são nove, e ano que vem, a gente inaugura o décimo", afirmou o CEO citando o de Nova Lima.

O novo projeto também é celebrado pelo diretor geral da Atlântica Hospitais e Participações, Carlos Martinelli, que ressalta "a importância da sustentabilidade do setor de Saúde Suplementar. Não estamos falando somente de gestão de recursos, mas também da constituição de parcerias com grandes nomes do setor e da colaboração de forças com suas respectivas contribuições de expertise”.

A Rede Matter Dei de Saúde busca se consolidar no mercado hospitalar, atraindo profissionais e investindo em tecnologia.

“A Rede Mater Dei de Saúde tem um profundo compromisso com o equilíbrio do ecossistema de saúde no Brasil. Por isso, investe na atração e retenção de profissionais qualificados, em inteligência artificial, na ciência de dados e em tecnologia de ponta para gerar eficiência na gestão, o que beneficia todos os atores envolvidos. Essa expertise resulta em ganhos para todos, excelência clínica para o paciente e redução de desperdícios para operadoras", comentou Salvador, que afirmou que sete dos nove hospitais administrados pela rede possuem certificado internacional de qualidade de segurança.

Mater Dei e Bradesco Seguros

A Rede Mater Dei de Saúde foi fundada em 1980 pelo Doutor José Salvador Silva, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde se consolidou com uma das principais empresas hospitalares da capital mineira.

Foi inaugurado em 2014 o Mater Dei Contorno e, em 2019, o Mater Dei Betim-Contagem, iniciando o processo de expansão da empresa.

A empresa parte de três princípios: inteligência e humanização como pilares do atendimento; tecnologia como apoio da excelência; e solidez das governanças clínica e corporativa.

Sócio da rede mineira na empreitada paulistana, o Grupo Bradesco Seguros tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.