A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio) iniciou ontem uma campanha condenando a possibilidade de aumento no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Minas Gerais, depois que secretários de Fazenda dos estados do Sul e Sudeste previram perdas após a reforma tributária. “Entendo que o governo tem perdas, mas nós entendemos que não é o momento para isso. Aumentar ICMS é um reflexo enorme no preço final do produto. É falar para o consumidor consumir menos num momento em que nós estamos recuperando o comércio”, afirmou o presidente da Fecomércio, Nadim Donato.



Foram espalhados em BH outdoors com a frase “Não ao aumento de ICMS. Os mineiros já pagam impostos demais”, e um manifesto foi enviado ao governador Romeu Zema (Novo) condenando o possível aumento. O secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, junto com os responsáveis pelas pastas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul, assinou uma carta de intenção de aumento da alíquota para 19,5% sobre o ICMS. Atualmente, Minas cobra 18%.



Donato assegurou que as empresas irão repassar o imposto para o produto final. “Na compra de uma camisa por R$ 100, conforme o cálculo e o tipo da empresa, vai aumentar em 10%, 12% até 15% no valor”, exemplificou. O efeito, alega a federação, é que o aumento na carga tributária pode elevar o desemprego em Minas Gerais e fazer com que as empresas reduzam investimento e percam competitividade.



A Fecomércio fez estudo com consumidores de Belo Horizonte que apontou que 82,1% são contrários ao aumento da alíquota do ICMS. Apenas 5,5% julgaram a proposta como boa, mas só 1,8% dos entrevistados veem o momento como ideal para o aumento. A prática pode afetar negativamente o consumo de 90% dos entrevistados, sendo que 88% já consideram a carga alta ou muito alta. n