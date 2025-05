LEÃO XIV SEGUNDO O SISTEMA DE JUSTIÇA MINEIRO

"Minha expectativa é que o pontificado de Leão XIV fortaleça o diálogo, a fé e a esperança por um mundo melhor. Acredito que sua liderança vai trazer uma nova perspectiva para a Igreja, uma renovação, ampliando a capacidade de acolher e servir a todos com respeito. Desejo que o Papa Leão XIV siga o exemplo de fraternidade e humildade do Papa Francisco, deixando a Igreja Católica cada vez mais próxima das pessoas, preocupada com as reais necessidades da comunidade. Que seu pontificado seja marcado pela continuidade do bom trabalho realizado, com a coragem necessária de sempre defender a paz e união para que a Igreja continue sendo um instrumento de transformação."

Romeu Zema, governador

“Foi com enorme alegria que acompanhei a eleição do Papa Leão XIV como o novo Pontífice Máximo da Igreja Católica. O novo Santo Padre, pelo seu semblante, irradia bondade e sensibilidade, a par de sua trajetória apostólica intensa e de grande dedicação aos mais humildes. Após o Papa Francisco, argentino, o Papa Leão, norte-americano, mas com larga jornada de vida no Peru, consagra a centralidade da América Latina nas questões da Igreja Católica, o que é um fato muito positivo para nós brasileiros! Tenho a melhor expectativa de seu pontificado, na certeza da continuidade do relevante trabalho social e pela paz do Papa Francisco, bem como pelo seu notável preparo intelectual e larga experiência pastoral.”

Antônio Augusto Anastasia, ex-governador e atual ministro do Tribunal de Contas da União

“Desejo ao Papa Leão XIV uma condução excepcional na sua missão de líder da Igreja Católica, com estimados 1,4 bilhão de devotos, que anseiam por acolhimento e conforto espiritual, bem como exemplos práticos a serem seguidos na manutenção da fé em Deus. O Santo Padre tem um papel único nesse sentido por causa do peso de suas palavras, ações e decisões. E a minha expectativa se constitui nos desafios que lhe serão impostos e sobre os quais eu torço para que o Papa Leão XIV consiga atuar de maneira contundente na busca de soluções. Vivemos um período da nossa história caracterizado, principalmente, pela predominância das redes sociais, com seus contornos e alcances intangíveis e do uso marcado, infelizmente, pela disseminação desenfreada das chamadas “fake news’, que atacam reputações e instituições, incluindo a Igreja Católica. Além disso, Leão XIV inicia seu papado em meio a guerras e conflitos armados em andamento pelo mundo. Ele terá de lidar ainda com as muitas desigualdades sociais que grassam em várias regiões do planeta. Nesse sentido, espero que sejam características do seu papado a temperança, a busca pelo diálogo, pela paz e o perdão. Por fim, desejo que o Papa Leão XIV mantenha posições firmes contra arbitrariedades e injustiças e tenha como marca o acolhimento e a luta em defesa dos mais vulneráveis.”



Rodrigo Pacheco, senador



“O Papa Francisco será lembrado por sua obra como bom pastor de almas e condutor da Igreja Católica. Isso todos concordam. Desejo lembrar do ainda padre Bergoglio, que professor no interior da Argentina, em 1966, preocupava-se com a educação de jovens, fazendo-os trilhar o caminho da literatura. Amigo de Jorge Luiz Borges, a quem barbeava quando o buscava em casa, para falar aos alunos. Sempre foi leitor de Dostoiévski e dizia que um padre tinha obrigação de ler este autor. Afirmava que Dante Alighieri era profeta da esperança, e escreveu “candor Lucius alternae", nos 700 anos de sua morte. Para Francisco, pré-papa, a prosa consegue ler o coração, dá profundidade ao homem e acolhe o desejo. A poesia proporciona criatividade e liberdade. O Papa disse em prefácio a livro de Antônio Spadaro, poucos dias antes de sua morte, que a educação é a obra mais rica no mundo de Deus, porque é transformadora. E a literatura educa! Preocupou-se com a natureza e escreveu Querida Amazônia. Pai dos humildes foi e será um poeta, trovador, contista. Um Papa literato. Papa da educação, deixou saudade e obra. A esperança renasce na continuidade de Leão XIV, também um professor, escritor e que valoriza a comunicação leal aos fatos, defende a liberdade de expressão e da imprensa. Ao pregar que desarmando palavras o mundo será desarmado, e que as pessoas terão uma visão diferente de mundo, mostra-se consistente na luta pela dignidade humana. Habemus Papam!."



Afrânio Vilella, ministro do Superior Tribunal de Justiça



“Ouvir o primeiro sermão do Papa Leão XIV pregando a paz, a justiça e a união dos povos para a construção de pontes encheu o meu coração de esperança. Seu antecessor, o já saudoso Papa Francisco, foi gigante ao enfatizar a necessidade de alianças para o enfrentamento das mudanças climáticas e do aquecimento global, sendo um exemplo para o mundo. Há cerca de um ano, tive a honra de conhecer o Papa Francisco pessoalmente em uma audiência no Vaticano, certamente uma das experiências mais impactantes da minha vida. Na pauta, a defesa por uma transição energética justa e inclusiva, combatendo a pobreza em todas suas dimensões. Agora, com o Papa Leão XIV, confiamos em sua liderança em pautas tão fundamentais e complexas quanto essa, especialmente em tempos em que a conciliação se faz cada vez mais importante. Com o legado de Francisco e a continuidade com seu sucessor, renovamos a nossa fé em dias melhores, em uma sociedade mais justa, fraterna e solidária.”



Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

“As expectativas são as melhores possíveis. O histórico de vida do cardeal Prevost, a ligação com o Papa Francisco e o tempo passado na Diocese de Chiclayo, no nosso vizinho Peru, atestam o seu caráter missionário e a preocupação com a atuação social da Igreja Católica. Nesse contexto, espera-se um pontificado que privilegie a aproximação com os fiéis e evite todas as formas de vulnerabilização do ser humano.”

Luiz Carlos Corrêa Júnior, desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

“Como cristão, acolho o início do papado de Leão XIV com esperança e oração. Em tempos tão fragmentados, desejo que sua liderança seja marcada por simplicidade, escuta e proximidade com o povo. Que ele caminhe entre nós com os pés descalços da humildade, sensível às dores do mundo e atento aos que mais sofrem. Que sua voz não ecoe apenas dos púlpitos, mas também do silêncio diante dos que precisam ser ouvidos. Espero que seu testemunho inspire uma fé viva, encarnada no cotidiano, capaz de unir sem impor, de amar sem medir. Que Leão XIV nos ajude a redescobrir o essencial do Evangelho: o amor que serve. Que sua caminhada também reviva o espírito da Rerum Novarum, defendendo com coragem a justiça social, a dignidade do trabalho e os direitos dos mais vulneráveis. Que ele seja um pastor com cheiro de ovelha, guiado por compaixão e coragem. Que Deus o sustente nesse caminho.”

Paulo de Tarso Morais Filho, procurador-geral de Justiça de Minas Gerais

“No momento em que vivemos tantas incertezas e ameaças, cresce a importância dos bons líderes espirituais. Como na parábola do “Bom Pastor”, eles são referências para um novo humanismo capaz de resgatar os princípios da fraternidade, harmonia e paz entre os povos. Creio que, por sua meritória biografia, o Papa Leão XIV se apresenta como uma das vozes fundamentais desses princípios. Tenho a esperança de que o papado de Leão XIV seja marcado pelo equilíbrio e firmeza de propósito, capaz de reafirmar a opção preferencial da Igreja Católica pelos pobres e desamparados. Quero crer, também, que o novo Papa adotará uma postura altiva contra as injustiças, incentivará o diálogo entre as nações e se posicionará contra guerras e em defesa dos direitos humanos.”

Vallisney Oliveira, desembargador federal e presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região

“O TRT da 3ª Região reverencia o Sumo Pontífice Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV. O leão é o símbolo do evangelista Marcos. Representa a pregação de João Batista no deserto, que ecoava como rugido de leão ao denunciar injustiças e perversidades e anunciar o reinado de Cristo. A escolha de Prevost pelo nome papal de Leão XIV é justa homenagem ao Papa Leão XIII, o defensor da justiça social, líder da religião católica, de muita importância na história eclesial, por publicar, em 1891, a Encíclica Rerum Novarum, que inaugurou a Doutrina Social da Igreja. Leão XIV nos convida a renovar nossa esperança na fé por um mundo mais inclusivo e de visibilidade aos marginalizados, com foco na preservação da dignidade da pessoa e na busca de uma sociedade mais solidária, de modo a alcançar justiça e paz. “(…) queremos ser uma Igreja sinodal, uma Igreja que caminha, uma Igreja que procura sempre a paz, que procura sempre a caridade, que procura sempre estar próxima, sobretudo dos que sofrem”. Essa é a expectativa que nos anima!”

Denise Alves Horta, desembargadora e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

“Minha expectativa é que o Papa Leão XIV aprofunde o compromisso com os pobres, com a simplicidade evangélica e com uma Igreja mais próxima das pessoas comuns. Conheci sua postura serena e firme, sempre atento ao outro, e isso me marcou profundamente. Sua escolha do nome Leão tem um simbolismo forte: é uma homenagem tanto aos papas sociais quanto à amizade fraterna com o Papa Francisco, o que reforça sua opção por quem mais precisa e pela reconstrução da Igreja. Ao eleger um norte-americano com laços profundos com a América Latina, o conclave enviou um recado claro de continuidade ao legado de Francisco e de enfrentamento às posturas conservadoras. Que o Papa Leão XIV mantenha essa escuta atenta e sensível aos clamores do povo.”

Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas de MG

“Espera-se que o Papa Leão XIV conduza a Igreja com sabedoria e compromisso com a dignidade humana. Que sua liderança seja marcada por renovado espírito de serviço, com atenção às dores do mundo e sensibilidade às vozes dos mais vulneráveis. Que ele seja promotor incansável da justiça social, da fraternidade entre os povos, e do diálogo entre culturas e religiões. Que, com ternura e firmeza, ele guie a humanidade por caminhos de reconciliação, esperança e paz duradoura.”

Desembargador Ramon Tácio, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral – TRE

“Espero que o papado de Leão XIV seja marcado por um amplo diálogo mundial, principalmente no que tange a cultura contemporânea, desafios tecnológicos e pela própria globalização. Desejo ainda que a Igreja por seu líder maior esteja preocupada com a promoção da paz em regiões de conflito que se acentuaram nos últimos anos e ainda o fortalecimento de pontes com respeito às demais religiões. Por fim, um retorno ao fortalecimento da fé enquanto instrumento de aproximação das pessoas.”



Gustavo Chalfun, presidente da OAB/MG



“Espero que o Papa Leão XIV, no comando da Igreja Católica Apostólica Romana e como principal liderança espiritual do mundo, possa contribuir para a solução dos diversos conflitos armados que temos em andamento do mundo atualmente, caracterizando o que o Papa Francisco tão bem denominou de terceira guerra mundial fragmentada. Outra expectativa que tenho é que ele consiga contribuir para a diminuição da crescente divisão causada pelas redes sociais, que têm gerado conflitos entre amigos e familiares, minando os laços de confiança e solidariedade tão essenciais à convivência humana.”

Carlos Henrique Dumont Silva, procurador-chefe do Ministério Público Federal em Minas Gerais

“A esperança reside em um Papa, como mentor espiritual da Igreja Católica e chefe de Estado, que vivencie em suas palavras e atos os exemplos dados por Jesus Cristo, nos seus três anos de ministério público, conduzindo-nos a uma sociedade mais fraterna, tolerante com as diferenças, pacífica e solidária. No momento conturbado e confuso vivido por nossa humanidade, cada vez mais afastada de sua essência, que é repleta de amor, pois se concentra na superficialidade do mundo virtual e tem se deixado tomar pela ira decorrente da ausência de compaixão, que um novo Papa renove nossa fé no ser humano, cuja existência somente se justifica com e pelo outro.".

Patrick Salgado Martins, procurador da República e chefe do MPF/MG de 2º grau