8 restaurantes de Minas estão entre os melhores do Brasil, segundo revista

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Com o voto de 49 jurados espalhados pelo país, a revista "Exame" publica, a cada ano, a lista dos 100 melhores restaurantes do Brasil. Na edição de 2026, divulgada nesta quinta-feira (25/6), sete estabelecimentos belo-horizontinos e um em Tiradentes ganharam destaque em meio a outros nomes, sobretudo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Confira, abaixo, a seleção dos melhores do estado:

Trintaeum (20º)

O restaurante em BH mais bem colocado foi o Trintaeum (20º lugar), no Lourdes, Região Centro-Sul da capital. A casa comandada pela chef Ana Gabi Costa aposta em pratos e ingredientes mineiros (premissa inegociável) com técnica internacional.

Apesar de “jovem”, a casa de menos de dois anos já conquistou reconhecimentos importantes – inclusive já havia sido mencionada na última lista da revista "Exame", de 2025. Na ocasião, entretanto, ocupava o 57º posto.

Glouton (24º)

Já clássico na capital mineira, o restaurante Glouton, do chef Leo Paixão, também no Lourdes, região Centro-Sul de BH, conquistou mais uma vez um lugar importante na lista da revista "Exame". A casa que também busca sofisticação nos ingredientes de Minas ficou em 24º lugar do ranking – no último ano ocupou a 17ª posição.

Cozinha Tupis (26º)

No Mercado Novo, no Centro de BH, a Cozinha Tupis já se tornou um ponto turístico da cidade. Desta vez, a casa comandada pelo renomado chef Henrique Gilberto pulou do 60º lugar do ranking de 2025 para o 26º neste. Assim como os restaurantes já mencionados, pratos e ingredientes de Minas ganham protagonismo por lá – ao lado de pitadas cosmopolitas.

Parallel (32º)

Esta é a primeira vez que o restaurante espanhol Parallel, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, figura no top 100 da revista - ganhando destaque com o 32º lugar. A casa é comandada pelos chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães (donos também do Okinaki e do recém-inaugurado Vértice).

Birosca (36º)

A primeira casa da chef Bruna Martins a aparecer no ranking é a Birosca, que recentemente mudou para o Lourdes, Região Centro-Sul de BH. A casa, que ocupa a 36ª posição, também trabalha com ingredientes de Minas junto de técnicas internacionais. No último ano, o mesmo restaurante ocupou a 42ª posição no ranking.

Per Lui (47º)

Focado em menu degustação, o restaurante Per Lui , na Serra, Região Centro-Sul de BH, comandado pelo chef Yves Saliba, foi colocado em 47º lugar na lista da "Exame". Em 2024, a casa apareceu em 62º lugar na publicação, mas em 2025 tinha ficado de fora.

Tragaluz, em Tiradentes (71º)

No ano em que celebra seus 25 anos, o restaurante Tragaluz, em Tiradentes, cidade no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, também celebra a 71ª posição no ranking da revista "Exame". No último ano, ficou em 98º lugar. O chef executivo da casa é Felipe Rameh.

Florestal (77º)

Focado em mostrar a versatilidade e a potência dos vegetais, o restaurante Florestal, da chef Bruna Martins, localizado no bairro Floresta, Região Leste de BH, ocupa o 77º lugar da lista. A casa anunciou recentemente o fechamento, e funciona somente até o fim deste mês. No último ano, outra casa da chef, o Gata Gorda, tinha sido mencionada na publicação, mas não aparece na mais recente lista.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria