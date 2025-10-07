Rio de Janeiro é cidade homenageada em evento de gastronomia na Espanha
27ª edição da San Sebastian Gastronomika acontece até amanhã e reúne chefs e profissionais da área do mundo todo
Comida de boteco, açaí e até pratos preparados por renomados chefs cariocas fazem parte da programação do festival Gastronomika, realizado em San Sebastián, no país Basco, na Espanha, entre os dias 6 e 8 de outubro.
Isso porque a cidade convidada da 27ª edição do evento é o Rio de Janeiro, que se consagra como o primeiro município sul-americano a ser homenageado pelo San Sebastián Gastronomika, reconhecido como um dos maiores e mais importantes congressos de gastronomia do mundo.
Três chefs do Rio participam de palestras no auditório principal do evento, todos conduzidos pelo tema “tradição e regeneração”. Rafa Costa e Silva, do restaurante Lasai, que possui duas estrelas Michelin (mais importante premiação do universo gastronômico) preparou um prato com pescado, picles de melão e chuchu para sua palestra.
Thomas Troisgros, por sua vez, vai preparar um prato com lula, abóbora, espuma de coco e mel de uruçu amarela. Ele acabou de receber sua primeira estrela Michelin em seu recém-aberto restaurante fine dining, o Oseille.
“Como o tema é ‘tradição e regeneração’, quis trazer minha pesquisa sobre a acidez e também a diversidade do Rio através das abelhas”, diz o chef, que ainda explica que tudo isso vai ficar mais claro com sua palestra.
“Eu espero mostrar que o Rio é uma cidade divertida, com alta gastronomia e que tem de tudo um pouco: beleza natural, eventos culturais, etc. Espero também mostrar o conceito descontraído do Oseille”, completa Thomas.
Felipe Bronze, mostrou hoje uma ostra com sorbet de caju amigo, homenageando os 15 anos do Oro, restaurante em que é chef, e que foi o primeiro carioca a ter duas estrelas Michelin.
Fora do auditório principal, o público que vaga pelo evento pode degustar pratos mais “populares” e tradicionais preparados pelos chefs Danilo Parah (dos restaurantes Rudah e Maska), Elia Schramm (da Babbo Osteria, Francese Brasserie e Jurubeba Bar) e Luciana Berry, que é brasileira mas radicada em Londres.
Picadinho de carne, brigadeiro, coxinha, espetinho, coração de galinha, queijo coalho, caipirinha, batidinha, bolinho de aipim e caldinho de feijoada são alguns dos destaques que estão sendo servidos no evento.
Sabores cariocas
Daniela Maia, secretária de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, esteve por trás da escolha do menu levado para o evento. “No auditório principal, nossos chefs estrelados convidados pela Gastronomika mostram uma cozinha carioca criativa e autoral que vem ganhando cada vez mais reconhecimento internacional. Já no estande Rio e em outras ativações, optamos por apresentar os sabores cotidianos da cidade, os pratos que nos orgulhamos de comer no dia a dia, nas casas de suco, nos botequins, na praia”, explica.
O San Sebastian Gastronomika é um dos eventos mais importantes do calendário mundial da gastronomia, reunindo chefs, críticos e especialistas de todo o planeta. Estar presente como uma cidade convidada é um reconhecimento do papel de destaque que o Rio vem conquistando no cenário internacional. Trata-se de uma vitrine global, uma oportunidade única de colocar a mesa carioca em evidência ao lado dos maiores nomes do mundo, valorizando nossos chefs, ingredientes e tradições”, completa Daniela Maia.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice