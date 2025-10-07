Rio de Janeiro é cidade homenageada em evento de gastronomia na Espanha

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Comida de boteco, açaí e até pratos preparados por renomados chefs cariocas fazem parte da programação do festival Gastronomika, realizado em San Sebastián, no país Basco, na Espanha, entre os dias 6 e 8 de outubro.

Isso porque a cidade convidada da 27ª edição do evento é o Rio de Janeiro, que se consagra como o primeiro município sul-americano a ser homenageado pelo San Sebastián Gastronomika, reconhecido como um dos maiores e mais importantes congressos de gastronomia do mundo.

Três chefs do Rio participam de palestras no auditório principal do evento, todos conduzidos pelo tema “tradição e regeneração”. Rafa Costa e Silva, do restaurante Lasai, que possui duas estrelas Michelin (mais importante premiação do universo gastronômico) preparou um prato com pescado, picles de melão e chuchu para sua palestra.

Thomas Troisgros, por sua vez, vai preparar um prato com lula, abóbora, espuma de coco e mel de uruçu amarela. Ele acabou de receber sua primeira estrela Michelin em seu recém-aberto restaurante fine dining, o Oseille.

“Como o tema é ‘tradição e regeneração’, quis trazer minha pesquisa sobre a acidez e também a diversidade do Rio através das abelhas”, diz o chef, que ainda explica que tudo isso vai ficar mais claro com sua palestra.

“Eu espero mostrar que o Rio é uma cidade divertida, com alta gastronomia e que tem de tudo um pouco: beleza natural, eventos culturais, etc. Espero também mostrar o conceito descontraído do Oseille”, completa Thomas.

Felipe Bronze, mostrou hoje uma ostra com sorbet de caju amigo, homenageando os 15 anos do Oro, restaurante em que é chef, e que foi o primeiro carioca a ter duas estrelas Michelin.

Fora do auditório principal, o público que vaga pelo evento pode degustar pratos mais “populares” e tradicionais preparados pelos chefs Danilo Parah (dos restaurantes Rudah e Maska), Elia Schramm (da Babbo Osteria, Francese Brasserie e Jurubeba Bar) e Luciana Berry, que é brasileira mas radicada em Londres.

Picadinho de carne, brigadeiro, coxinha, espetinho, coração de galinha, queijo coalho, caipirinha, batidinha, bolinho de aipim e caldinho de feijoada são alguns dos destaques que estão sendo servidos no evento.

Sabores cariocas

Daniela Maia, secretária de turismo do Rio, com os chefs Felipe Bronze, Thomas Troisgros e Rafa Costa e Silva Divulgação

Daniela Maia, secretária de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, esteve por trás da escolha do menu levado para o evento. “No auditório principal, nossos chefs estrelados convidados pela Gastronomika mostram uma cozinha carioca criativa e autoral que vem ganhando cada vez mais reconhecimento internacional. Já no estande Rio e em outras ativações, optamos por apresentar os sabores cotidianos da cidade, os pratos que nos orgulhamos de comer no dia a dia, nas casas de suco, nos botequins, na praia”, explica.

O San Sebastian Gastronomika é um dos eventos mais importantes do calendário mundial da gastronomia, reunindo chefs, críticos e especialistas de todo o planeta. Estar presente como uma cidade convidada é um reconhecimento do papel de destaque que o Rio vem conquistando no cenário internacional. Trata-se de uma vitrine global, uma oportunidade única de colocar a mesa carioca em evidência ao lado dos maiores nomes do mundo, valorizando nossos chefs, ingredientes e tradições”, completa Daniela Maia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice