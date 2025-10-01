Hidratação em foco: 5 sucos e frutas que ajudam no tempo seco

O tempo seco chegou e, com ele, o alerta para a saúde. Em diversas regiões do Brasil, a baixa umidade do ar, que recentemente atingiu níveis desérticos em cidades de Minas Gerais, acende um sinal de atenção para a desidratação e problemas respiratórios.

Beber água é a recomendação principal, mas a hidratação pode ser reforçada de maneira saborosa e nutritiva. Alimentos ricos em líquidos funcionam como um complemento vital para manter o corpo funcionando bem nesses dias, ajudando a combater o ressecamento de mucosas e da pele.

Incluir certas frutas e seus sucos na rotina diária é uma estratégia inteligente. Elas não apenas fornecem água, mas também repõem vitaminas e sais minerais essenciais que o corpo perde com mais facilidade em climas secos. A seguir, listamos cinco opções poderosas para turbinar sua hidratação.

1. Melancia

A melancia é uma das frutas mais eficazes para a hidratação. Cerca de 92% de sua composição é água, o que a torna uma escolha excelente para repor os líquidos corporais. Seu consumo proporciona uma sensação imediata de frescor e saciedade.

Além da água, é rica em licopeno, um antioxidante que ajuda a proteger as células do corpo. Também fornece vitaminas A e C, importantes para o sistema imunológico, que pode ficar mais vulnerável com o tempo seco.

Pode ser consumida em fatias geladas, que são ótimas para lanches, ou como suco natural. Para o suco, basta bater a polpa sem sementes no liquidificador, sem adicionar açúcar, para um efeito mais saudável e hidratante.

2. Melão

Assim como a melancia, o melão possui um altíssimo teor de água, próximo a 90%. É uma fruta leve e de fácil digestão, ideal para ser consumida a qualquer hora do dia. Seu sabor adocicado agrada a diversos paladares.

É uma fonte importante de potássio, mineral que ajuda a regular o equilíbrio de fluidos no organismo e a função muscular. O consumo de melão auxilia na prevenção de cãibras, que podem ser mais comuns quando o corpo está desidratado.

O suco de melão com hortelã é uma variação refrescante e nutritiva. A combinação potencializa a sensação de frescor e adiciona propriedades calmantes ao sistema digestivo, além de ser uma bebida visualmente atraente.

3. Abacaxi

O abacaxi é composto por aproximadamente 87% de água e se destaca por seu sabor que mescla o doce e o cítrico. Essa característica o torna uma opção muito versátil na cozinha, tanto para pratos doces quanto salgados.

Ele contém bromelina, uma enzima com propriedades anti-inflamatórias. Essa substância pode ajudar a aliviar a irritação das vias respiratórias, um sintoma comum causado pela baixa umidade do ar.

Seu suco é um clássico. Para uma hidratação extra, experimente bater o abacaxi com água de coco em vez de água filtrada. A combinação cria uma bebida rica em eletrólitos, perfeita para repor as perdas de minerais.

Incluir certas frutas e seus sucos na rotina diária é uma estratégia inteligentePexels

4. Laranja

Famosa por ser uma excelente fonte de vitamina C, a laranja também é rica em água. Um copo de suco de laranja natural e sem açúcar não só hidrata como fortalece as defesas do corpo, ajudando a prevenir resfriados.

A fruta contém fibras, principalmente no bagaço, que são importantes para o bom funcionamento do intestino. Consumir a laranja inteira, em gomos, garante o aproveitamento máximo de seus nutrientes e de seu poder de hidratação.

O suco fresco, espremido na hora, é a melhor forma de obter seus benefícios. Evite as versões industrializadas, que costumam conter adição de açúcares e conservantes, diminuindo o valor nutricional da bebida.

5. Água de Coco

Embora não seja um suco de fruta no sentido tradicional, a água de coco é um dos hidratantes naturais mais completos disponíveis. Com um baixo teor calórico, ela é uma alternativa saudável a bebidas açucaradas e isotônicos industrializados.

Sua composição é rica em eletrólitos como potássio, magnésio e sódio, minerais fundamentais para a hidratação celular e para o funcionamento adequado de nervos e músculos. Por isso, é muito indicada para a reposição de líquidos.

O ideal é consumir a água de coco diretamente da fruta, na sua forma mais pura. Se optar pelas versões de caixinha, verifique o rótulo para escolher aquelas sem adição de açúcares ou conservantes, garantindo uma hidratação mais eficaz.