O famoso chocolate suíço pode ficar mais barato no Brasil? Entenda

Aquele chocolate suíço que parece um luxo na prateleira do supermercado pode, em breve, se tornar mais acessível ao bolso dos brasileiros. A mesma lógica vale para o bacalhau da Noruega e os queijos finos europeus. A promessa vem de um acordo comercial abrangente firmado entre o Mercosul, bloco do qual o Brasil faz parte, e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), que reúne Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

O tratado, assinado após anos de negociação, cria uma vasta zona de livre comércio. Na prática, o objetivo é reduzir ou zerar as tarifas de importação para milhares de produtos trocados entre os dois blocos. Para o consumidor brasileiro, isso significa a chance de encontrar itens importados de alta qualidade com preços mais competitivos, mudando a dinâmica de consumo de diversos produtos.

Como o acordo afeta os preços no Brasil?

O principal mecanismo para a redução de preços é o corte das tarifas de importação. Hoje, um produto europeu que chega ao Brasil paga impostos que podem encarecer significativamente seu valor final. O acordo estabelece um cronograma para que essas taxas sejam progressivamente diminuídas até, em muitos casos, chegarem a zero.

Essa desoneração não será instantânea. O processo é gradual e varia conforme o tipo de produto. Itens considerados mais sensíveis para a indústria nacional podem ter um período de transição mais longo. No entanto, a tendência é de queda nos preços para uma gama variada de mercadorias que fazem parte do desejo de consumo de muitas pessoas.

A lista de produtos beneficiados é extensa e atinge setores importantes. Veja alguns dos itens importados da EFTA que devem sentir o impacto positivo do acordo:

Chocolates: A Suíça é mundialmente famosa por seus chocolates. Com a remoção das barreiras tarifárias, o produto pode chegar mais barato e com maior variedade às lojas brasileiras.

Queijos: Variedades suíças e norueguesas, como o gruyère e o emmental, hoje consideradas artigos de luxo, tendem a se popularizar com a redução de custos de importação.

Pescados: O bacalhau e o salmão da Noruega, que já têm um mercado consolidado no Brasil, podem ter seus preços reduzidos, beneficiando o consumidor final.

Máquinas e equipamentos: O acordo também facilita a importação de maquinário de alta tecnologia, o que pode baratear custos de produção para a indústria brasileira e impulsionar a modernização.

Produtos farmacêuticos: A Suíça é sede de grandes empresas farmacêuticas. O tratado pode facilitar o acesso a medicamentos e insumos, impactando o setor de saúde.

O que o Brasil ganha com isso?

A relação comercial é uma via de mão dupla. Enquanto os consumidores brasileiros se beneficiam com importados mais baratos, os produtores nacionais ganham acesso facilitado a um dos mercados mais ricos do mundo. Os países da EFTA têm alto poder de compra e representam uma oportunidade valiosa para o agronegócio e a indústria do Brasil.

Produtos brasileiros como carnes, café, soja e suco de laranja passarão a entrar nesses mercados europeus com tarifas menores ou isentas. Isso torna o produto nacional mais competitivo frente a concorrentes de outros países, com potencial para aumentar o volume de exportações e gerar mais receita para o Brasil.

Além do setor agrícola, a indústria também se beneficia. Bens manufaturados brasileiros, como calçados e têxteis, poderão encontrar um novo e importante mercado consumidor. O aumento das exportações estimula a produção, gera empregos e movimenta a economia nacional.

Quando as mudanças começam a valer?

Apesar da assinatura, o acordo ainda precisa percorrer um caminho burocrático para entrar em vigor. Cada país membro, tanto do Mercosul quanto da EFTA, precisa ratificar o tratado em seu respectivo parlamento. Esse é um processo que pode levar tempo, pois envolve debates políticos internos e alinhamento de interesses.

Questões ambientais, por exemplo, costumam ser um ponto de atenção para os parlamentos europeus. A aprovação do acordo muitas vezes está condicionada a garantias de sustentabilidade por parte dos países do Mercosul. Somente após a aprovação por todos os envolvidos é que as regras do livre comércio começarão a ser implementadas.

Portanto, a queda de preços não será imediata. A expectativa é que o processo de ratificação leve alguns anos. Uma vez aprovado, o cronograma de redução de tarifas será iniciado, e os consumidores começarão a sentir os efeitos gradualmente nas gôndolas dos supermercados e no comércio em geral.

O que é o acordo Mercosul-EFTA?

É um tratado de livre comércio entre dois blocos econômicos. De um lado, o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Do outro, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), composta por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

O objetivo principal é eliminar ou reduzir as barreiras comerciais, como as tarifas de importação, entre os países membros.

Isso facilita a circulação de bens e serviços, com o potencial de aumentar o comércio e o investimento entre as duas regiões.

Quais produtos podem ficar mais baratos no Brasil?

A redução de tarifas de importação deve baratear diversos produtos vindos dos países da EFTA. Os mais conhecidos são os alimentos.

Chocolates e queijos da Suíça, além do bacalhau e do salmão da Noruega, estão entre os itens que podem ter seus preços reduzidos.

O acordo também abrange outros setores, como produtos farmacêuticos, máquinas industriais, relógios e equipamentos de precisão.

A queda de preços será imediata?

Não. A redução de preços não acontecerá da noite para o dia. Primeiro, o acordo precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países.

Esse processo pode levar alguns anos. Após a aprovação final, a redução das tarifas será gradual, seguindo um cronograma específico para cada produto.

Alguns itens terão isenção imediata, enquanto outros, mais sensíveis para a indústria local, terão um período de transição mais longo.

O Brasil também se beneficia com o acordo?

Sim. O acordo cria grandes oportunidades para os exportadores brasileiros. Produtos agrícolas, como carnes, café e soja, terão acesso facilitado ao mercado da EFTA.

Esses países têm alto poder aquisitivo, o que representa um mercado valioso. O produto brasileiro se torna mais competitivo com a redução de tarifas.

Além do agronegócio, a indústria nacional, de setores como calçados e têxteis, também pode aumentar suas vendas para a Europa.

Quando o acordo entra em vigor?

Não há uma data definida. A entrada em vigor depende da conclusão do processo de ratificação em todos os países envolvidos.

Em cada nação, o texto do acordo precisa ser analisado e aprovado pelo Poder Legislativo, o que envolve debates políticos.

A expectativa é que esse trâmite dure alguns anos. Somente após a confirmação de todos os membros, as regras começarão a valer.