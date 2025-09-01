Sinônimo de sabor e identidade brasileira

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.



O cheiro da fumaça e o vaivém dos garçons carregando cortes suculentos de mesa em mesa ainda são marcas registradas de um costume que resiste ao tempo. Diante da ascensão de novas casas - que preferem se definir como parrillas, steakhouses ou simplesmente “casas de carne” -, o nome “churrascaria” foi desaparecendo das fachadas e do marketing gastronômico. Mas, apesar dessa transformação no vocabulário, alguns estabelecimentos clássicos continuam abertos, ajustando operação, linguagem e cardápio, sem abrir mão do ritual do espeto e do serviço que privilegia fartura, variedade e liberdade de escolha.



Pesquisas recentes ajudam a explicar por que o churrasco permanece como um hábito sólido de consumo. Um levantamento feito pela consultoria Saga, em parceria com o Instituto Qualibest, mostra que 80% dos churrascos feitos em casa não têm hora para terminar. Outros 70% dos brasileiros costumam “churrasquear” com a família, reforçando o caráter coletivo e afetivo da prática. Mais da metade da população (55%) faz churrasco pelo menos uma vez por mês.



No Foodservice, os dados são igualmente expressivos. O Instituto Foodservice Brasil (IFB), em parceria com a CREST, indica que mais de 70% das ocasiões de consumo de churrasco acontecem no almoço. Esse é um dado revelador: a prática, que antes era marcada por encontros prolongados nos fins de semana, tornou-se também parte da rotina.



Em 2024, o segmento movimentou mais de R$ 850 milhões. Além disso, o público que consome esse tipo de carne está concentrado em adultos acima de 35 anos, faixa etária presente em mais de 60% das ocasiões e que tende a valorizar tradição, sabor e experiências que combinem qualidade com familiaridade.



Esses números mostram que, mesmo em um mercado competitivo e em transformação, as churrascarias tradicionais ainda encontram espaço, especialmente por dialogarem com uma clientela que associa churrasco não apenas à refeição, mas à experiência cultural e afetiva.

Para Fernando Júnior, CEO do grupo Meet Porcão, o crescimento das parrillas se deve à facilidade operacional Arquivo pessoal



FLUXO CONTÍNUO

O modelo de churrascaria tradicional é facilmente reconhecível: carne no espeto, fatiada diante do cliente, em fluxo contínuo. O sistema privilegia variedade, satisfação imediata e liberdade de escolha. O cliente experimenta, aprova (ou recusa) e segue adiante, sempre com a expectativa de que um próximo corte pode agradar ainda mais.



Nas parrillas e steakhouses, por outro lado, o consumo se dá por porções individuais. O cliente escolhe um corte específico, geralmente de 300 gramas, e se compromete com ele até o fim, correndo o risco de não acertar o ponto ou não gostar do corte. Essa diferença estrutural ajuda a explicar a permanência do rodízio como opção atrativa para públicos diversos.

Nos últimos anos, a linguagem dos cortes também se transformou. O que antes era resumido em carne “de primeira” ou “de segunda” ganhou novos nomes e status. O rodízio de hoje inclui não apenas os clássicos do traseiro, como picanha, alcatra e fraldinha, mas também recortes do dianteiro rebatizados: shoulder (raquete), cowboy, denver, brisket e short rib. Antigamente pouco valorizados, esses cortes ganharam prestígio com o aprimoramento genético do gado e a popularização de raças britânicas como Angus e Hereford, que oferecem marmorização e maciez diferenciadas.

O chef Ricardo Penninha tem 27 anos de experiência e 11 edições do livro Alquimia do Churrasco Arquivo pessoal



DE ONDE VEM?

A origem do churrasco remonta à Pré-História, quando o homem descobriu que a carne aquecida no fogo ficava mais saborosa e macia. No Brasil, o professor Ramão Hendrischky, coordenador do curso de gastronomia da Estácio Maracanã, lembra que o costume ganhou força no século 18, com os tropeiros. Durante longas viagens, eles assavam carne em espetos improvisados, tradição que se consolidou no Sul do país.

Mais tarde, nasceu o serviço “à brasileira”, ou seja, a carne chegando à mesa no espeto, fatiada diante do cliente, em uma performance que se tornaria a marca das churrascarias urbanas. Ramão observa que, de dez anos para cá, houve a chamada “gourmetização”. “Entraram cortes que o brasileiro nunca tinha ouvido falar”, comenta, lembrando que a globalização trouxe não apenas a parrilla argentina e uruguaia, mas também o barbecue norte-americano para o vocabulário e para a mesa do consumidor brasileiro.



CHURRASCO COMO CIÊNCIA

O chef Ricardo Penninha é um nome que se tornou referência quando o assunto é carne. Churrasqueiro profissional há 27 anos, ele começou cedo e transformou a curiosidade em pesquisa científica sobre comportamento da carne, técnicas e acabamentos de preparo. O resultado desse mergulho é o livro “Alquimia do Churrasco”, atualmente em sua 11ª edição. Cada nova edição incorpora cortes, métodos e propostas de serviço que surgem no mercado, como varais de carne e o retorno do fogo de chão.

“Os cortes foram ganhos. Antes, quase não tínhamos Hereford e Angus. Com a abertura do mercado, a genética do rebanho melhorou. Mas, no fim, o que manda é o teste organoléptico, que avalia cor, aroma, textura e sabor”, afirma Penninha. Para ele, a essência do churrasco brasileiro permanece intocável: “Se o cliente quer picanha, tem que ter picanha. Ela é rainha do churrasco, mesmo que em provas cegas, nem sempre apareça entre as melhores.”

Apesar da multiplicidade de cortes e técnicas estrangeiras, Penninha defende o básico. “Sal grosso é nosso padrão. Quem tenta melhorar com temperos demais corre o risco de dar gosto de tempero à carne.”

O chef também valoriza o espetinho, muitas vezes visto como simplificação popular. “É versátil e eficiente. Com carne de qualidade, cada pedaço sai selado e suculento. Faço espeto de bife ancho, de fraldinha e até de picanha. O resultado é fantástico.”

"A essência segue sendo brasa e cuidado em cada detalhe" Marcelo Teles, Coordenador da rede Beija Flor Arquivo pessoal



Cortes do clássico ao “novo” popular

Picanha

Rainha do churrasco, presença obrigatória por desejo do cliente, mesmo que nem sempre seja a melhor em provas cegas.

Fraldinha

Corte valorizado por textura e sabor marcante, quando bem trabalhado.

Bife ancho

Vocabulário latino que se popularizou no Brasil; pede selagem firme e serviço rápido.

Cupim e contra-filé

Campeões de pedidos nas churrascarias de estrada, sustentam a tradição do churrasco no quilo.

T-bone, prime rib, short rib

Cortes importados do vocabulário americano, hoje comuns no rodízio brasileiro.

Shoulder, denver, brisket

Recortes de dianteiro que ganharam status com a melhoria genética do gado.

Produção a todo vapor

Símbolo do rodízio à brasileira, o Porcão completa 50 anos da marca em 2025. Criado em 1975, no Rio de Janeiro, chegou a Belo Horizonte em 2003 e permanece como referência. O CEO do grupo Meet Porcão, Fernando Júnior defende o diferencial do modelo. “Rodízio nada mais é que degustar vários cortes. Na parrilla, você compra um bife de 300 gramas. No rodízio, o consumo médio chega a 700 gramas. Se um corte não agrada, o cliente troca por outro; ele não fica preso à escolha inicial.”

Para ele, o crescimento das parrillas se deve à facilidade operacional. “É mais simples trabalhar com quatro ou cinco cortes fixos. Já a churrascaria tradicional precisa oferecer 30 ou 40 cortes em fluxo constante.”

Para manter qualidade e preço, o Porcão verticalizou a produção. “A gente produz o nosso gado. Ganhamos rastreabilidade, controle de padrão e reduzimos atravessadores. Isso justifica o valor do rodízio.” A clientela se reparte entre executivos no almoço, pela previsibilidade do serviço e amplitude de escolha, e jovens à noite, atraídos pela liberdade e pela fartura. “Você vê aniversários de adolescentes no rodízio. A lógica de ‘comer à vontade’ conversa com esse público.”

O processo de adaptação incluiu simplificar o que não traduz a essência da casa. “Tive buffet japonês por anos, mas eu sou da turma da churrascaria. Tirei. Mantivemos apenas uma saladeria prática e um antipasto com queijos, pães, pastas e embutidos. Além disso, corre o risco de você desperdiçar comida ou vendê-la passada.”



Tradição na estrada

Se o Porcão representa o rodízio urbano e sofisticado, a Rede Beija-Flor simboliza a tradição das estradas. Fundada em 1996, no km 13 da BR-381, em Sabará, começou servindo PFs e marmitas. Rapidamente, entendeu que o churrasco seria sua marca. Hoje, espalhada por diferentes rodovias, preserva o mesmo perfil de público: caminhoneiros, viajantes e famílias em deslocamento.

A proposta é unir praticidade à tradição. As casas oferecem buffet completo de acompanhamentos e churrasco no quilo, permitindo ao cliente montar seu prato de acordo com a fome e o gosto. Os cortes mais procurados continuam sendo o cupim e o contra-filé, ícones do gosto popular.

Para garantir padrão, a rede mantém fornecedores homologados e um centro de produção próprio, que cuida da limpeza, preparo e embalagem das carnes antes do envio às unidades. “A essência segue sendo brasa e cuidado em cada detalhe”, afirma Marcelo Teles, coordenador da rede. Ele lembra que ajustes foram feitos ao longo do tempo: menos buffets genéricos, mais foco no essencial.

Para o professor Ramão, o futuro não será de exclusão, mas de convivência entre formatos. “A parrilla democratizou a conversa sobre ponto, maturação e cortes. Já a churrascaria mantém acesa a sociabilidade da mesa grande.” Nesse sentido, a sobrevivência das casas clássicas depende mais do que “ganhar” uma disputa de narrativa: trata-se de afinar a operação, respeitar cortes conhecidos, servir com execução correta e comunicar de forma clara.

No fim, o que mantém vivas as churrascarias é o que vai além do prato: a experiência coletiva. Ao ver o espeto rodar pelo salão, o cliente não recebe apenas carne, mas a confirmação de uma tradição que atravessa gerações.



Receita

Chimi mineirinho para acompanhar



Por: chef Ricardo Penninha

INGREDIENTES



• 200 ml de água

• 100 g de ervas de chimichurri

• 30 g de alho picado e frito

• 50 g de salsinha com talos picada

• 30 g de suco de limão

• 5 g de sementes de coentro amassadas

• 600 ml de azeite

• Sal a gosto



MODO DE FAZER



Misture todos os temperos na água para hidratar e aguarde 20 minutos. Depois, acrescente o azeite e ajuste o sal. Sirva como molho de mesa, fresco e aromático, perfeito para acompanhar carnes.