Para quem busca uma bebida refrescante sem abrir mão da leveza, a água com gás é uma escolha frequente. Mas ela também gera dúvidas: será que essa efervescência toda pode causar estufamento ou dar aquela sensação de barriga cheia logo após o consumo?

A resposta tem base fisiológica. As bolhas presentes na bebida são compostas por dióxido de carbono, o mesmo gás usado para carbonatar refrigerantes. Quando ingerido, parte desse gás se acumula no estômago, provocando distensão abdominal. Esse efeito pode gerar desconforto momentâneo, especialmente em pessoas com maior sensibilidade a gases ou digestão lenta.

Apesar disso, esse inchaço é temporário e não representa ganho de peso nem aumento real do volume corporal. Ou seja, você pode se sentir mais cheio, mas não está ingerindo calorias extras, é o gás, e não a água, que provoca essa impressão.

No dia a dia, a água com gás é segura para consumo regular e pode até ser uma aliada na redução de refrigerantes ou bebidas alcoólicas. Muitas pessoas optam por versões com limão ou hortelã para substituir opções mais calóricas.

Na gastronomia, a água com gás também divide opiniões. Alguns defendem seu uso para limpar o paladar entre pratos, enquanto outros argumentam que seu sabor levemente salgado ou metálico interfere na experiência de sabores mais delicados. No fim, tudo depende do gosto pessoal e da ocasião.

Água com gás, água tônica e soda: entenda as diferenças

Apesar da aparência semelhante, essas bebidas têm composições e finalidades distintas:

Água com gás

É água mineral com adição de dióxido de carbono. Em alguns casos, o gás já está presente naturalmente na fonte. Não contém açúcares, adoçantes nem aditivos químicos. É a opção mais neutra entre as três.

Água tônica

Leva quinino na composição, substância que dá seu amargor característico. Costuma conter açúcar ou adoçantes, sendo menos indicada para quem quer evitar calorias ou aditivos artificiais.

Soda

Tem sabor levemente adocicado e é usada principalmente em coquetéis. Pode conter bicarbonato de sódio, minerais e aditivos para realçar o sabor. Algumas versões têm quantidades consideráveis de sódio.

Leveza com borbulhas: a água com gás pode causar sensação de estufamento Pexels

Essas diferenças explicam os usos distintos de cada bebida. A água com gás é ideal para quem quer refrescância sem adição de ingredientes. A tônica aparece em drinks como o gin tônica. Já a soda é comum na coquetelaria clássica e como base para misturas.

Quem deve evitar a água com gás?

Embora não exista contraindicação generalizada, pessoas com refluxo gastroesofágico, gastrite ou síndrome do intestino irritável podem perceber aumento dos sintomas ao consumir bebidas gaseificadas. A orientação, nesses casos, deve considerar a tolerância individual.

Além disso, quem segue dietas com restrição de sódio deve observar os rótulos, já que algumas marcas adicionam sais minerais à água com gás, elevando seu teor de sódio. Nem toda água com gás é igual, há diferenças entre versões industrializadas e naturalmente gaseificadas.