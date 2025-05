Barato que sai caro

Tanto Marcus Vinícius Monteiro quanto Sinval Espírito Santo chamam a atenção para erros comuns na hora de escolher os itens a serem utilizados na preparação dos alimentos. Às vezes, o cozinheiro acha que está economizando, mas, na verdade, pode até estragar o sabor do prato que vai preparar, segundo os docentes.

“Comprar utensílios baratos demais, cuja qualidade é notavelmente ruim e gastar em utensílios que se vendem como facilitadores, como descascadores de alho, cortadores de banana, picadores de legumes, são escolhas erradas”, alega o docente do Senac.

Além disso, o professor do UniBH aponta falhas na seleção de facas. “Escolher faca de metais ruins, facas coloridas ou maiores que a própria mão não dará bons resultados. Assim como usá-las da forma errada. Se uma faca de pão tem uma serra específica, é porque o pão tem uma característica de textura para ela. Tudo é uma evolução. Primeiro veio a relação do homem com a natureza, depois o homem criou as técnicas de alimentação e depois vem a culinária, que evolui, cria o desejo e o pensamento simbólico. Assim surge a gastronomia”, confirma Silval.



Demanda e evolução

O surgimento de novos itens de cozinha e a evolução dos que existiam se deve à demanda do uso humano, conforme explica o professor Sinval. “A diferença de culinária para gastronomia é que a culinária é um conjunto de técnicas que as pessoas de uma determinada região desenvolvem para transformar o que tem na natureza em alimento. Isso engloba técnicas de cozimento, armazenamento e preparação”, afirma.

Segundo ele, desde os primórdios da humanidade existem ferramentas para o homem trabalhar aquilo com o que irá se alimentar, como equipamentos para pescar ou caçar. “Até que, em dado momento da história, isso ganha a mesa como elemento de troca cultural. É aí que você tem a etiqueta de comportamento na mesa, o código dos talheres e os utensílios. A partir disso, o seu material de trabalho é composto à medida que você vai estudando e entendendo o que gosta de preparar. Você vai vendo como tornar esse preparo mais otimizado”, continua ele.

Isso aconteceu com a batedeira. Planetária ou não, esse equipamento revolucionou o preparo de bases aeradas, como merengues ou massas de bolos leves, como o pão de ló, conforme exemplifica Marcus Vinícius.



Modelos adaptados

Com o tempo, os utensílios de cozinha passaram por uma espécie de “encolhimento”. Isso porque muitas das ferramentas que antes eram exclusivas de restaurantes e ambientes profissionais, ganharam versões para o uso doméstico.



“Práticas, equipamentos e utensílios evoluíram de um ambiente para outro ao longo dos tempos. O que se vê numa bancada de uma cozinha de casa, em termos de equipamentos modernos, como processadores, panelas elétricas, fornos combinados, é a pura 'miniaturização' ou 'democratização' de equipamentos que antes eram exclusivos de restaurantes, mas em formatos menores e com operações mais simples”, esclarece Monteiro.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Paulo Galvão