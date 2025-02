'Baba de dinoussauro': restaurante em BH cria versão de doce do TikTok

Em meados do ano passado, uma sobremesa com nome “diferentão” viralizou nas redes sociais, principalmente no TikTok. O prato se chama “Baba de Dinossauro”. Desde então, as pessoas têm compartilhado suas reproduções da receita através de vídeos. A tal “baba” foi tão bem aceita que os usuários continuam postando vídeos até hoje. A chef Jana Barrozo serve uma versão do doce no restaurante Rex Bibendi, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A primeira “Baba de Dinossauro” foi feita pelo restaurante português JNCQUOI Avenida, em Lisboa. O prato tem o valor de 12 euros, o equivalente a aproximadamente 70 reais. Já os primeiros a postarem um vídeo “colocando a mão na massa”, no Brasil e no mundo, foram os criadores de conteúdo Gracie Saldanha e Gaspar José.



A "Baba de Dinossauro" é uma sobremesa cremosa de chocolate e caramelo que leva mousse de chocolate, toffee (doce de origem britânica feito a partir de uma mistura de açúcar, manteiga e xarope) de caramelo, crumble (cobertura crocante feita com manteiga, farinha, açúcar) de biscoito, ganache de chocolate e chantili.

"Do nosso jeito"

A chef Jana Barrozo conta que descobriu a novidade navegando pelo TikTok. Achou o doce interessante e resolveu fazer “do nosso jeito”. O prato faz parte do cardápio fixo do restaurante Rex Bibendi e custa R$ 39.



'Baba Rex': versão mineira da sobremesa do TikTok, servida no restaurante Rex Bibendi, tem pistache Celina Aquino/EM/D.A Press

Jana conta que a "Baba Rex" é a sobremesa mais pedida: "Ela é repleta de sabores e texturas! Decidi adaptar com ingredientes que a tornassem mais coerente com o estilo de cardápio. Na nossa versão, vai a mousse de chocolate como base. No lugar do crumble, fazemos uma brevidade bem crocante e quebradinha. A nossa ganache é de chocolate caramelizado, nossa toffee é de pistache e temos mais crocante com praliné (doce feito com nozes ou castanhas caramelizadas e açúcar) de pistache quebradinho por cima", explica.

Ainda segundo Barrozo, a receita original faz referência ao filme “Parque dos Dinossauros “, pois a fatia da sobremesa supostamente lembra a boca dos animais pré-históricos com seus dentes e babas. "Decidimos também trocar o nome: "Baba Rex", na brincadeira com nome da casa e a da sobremesa", conta.

Sempre antenado

Por produzir conteúdos nesse segmento há muitos anos, o influenciador e diretor criativo de São Paulo Gaspar José (@gasparjose) está sempre antenado e à procura de receitas de outros países em “fase embrionária”. Foi numa dessas buscas que ele encontrou a “Baba de Dinossauro”, em junho de 2024. Na época, o doce estava apenas começando a se popularizar na rede social X. Mas foi por causa dele que o assunto se tornou viral.

O paulistano conta que, como poucas pessoas falavam do doce, para conseguir reproduzir, ele teve que criar sua própria versão: “Era um assunto bem pequenininho antes de eu fazer o vídeo para o Instagram e o TikTok. Tentei reproduzir através dos comentários de pessoas que já tinham comido no restaurante e consegui entender mais ou menos como funcionava aquela receita, com várias camadas. E aí, montei minha própria receita da 'Baba de Dinossauro' feita no Brasil”, relembra.

Quando perguntado sobre o feedback do público, Gaspar José fala que os comentários são bem engraçados e positivos: “O pessoal gosta muito de receita que não vai leite condensado, que é uma coisa muito brasileira. Eu gosto, mas tem bastante comentário falando que gostou da receita por não ter o leite condensado. Mas geralmente os comentários são bem positivos. O pessoal pergunta bastante sobre minúcias da receita, por mais que eu postei a receitinha completa”, relata.

O vídeo já contabiliza 24 mil likes e, segundo o influenciador, sempre aparecem comentários novos, apesar de já terem se passado quase sete meses. São cinco preparos dentro da receita e o tempo estimado para a sobremesa ficar pronta é de quatro horas. A versão dele da “Baba de Dinossauro” rende até três porções. Confira:

Baba de dinossauro por Gaspar José

Mousse

100ml de leite integral

1/3 de xícara de açúcar + 1/4 de xícara de açúcar

3 gemas

250g de chocolate meio amargo

250g de creme de leite fresco

Caramelo

120g de açúcar

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 caixinha de creme de leite

Ganache

150g de chocolate 40%

200g de creme de leite

Chantili

200g de creme de leite fresco

1 colher de sopa de açúcar

Crumble

60g de biscoito de chocolate

60g de biscoito de maizena

100g de manteiga sem sal

Modo de fazer





Para o mousse: leve o leite para ferver em uma panela junto com 1/3 de xícara de açúcar. Enquanto isso, bata as gemas com 1/4 de xícara de açúcar até formar um creme fofo e esbranquiçado. Jogue um pouco do leite quente na mistura de gemas, mexendo bem, para temperá-las. Termine de acrescentar o leite, misture e volte o creme à panela, mexendo sempre em fogo médio. O creme estará pronto ao atingir o ponto napê, que pode ser identificado ao passar o dedo pelas costas da colher e o creme formar um corredor em que a mistura não volta a cobrir a colher por completo. Acrescente o chocolate e misture com o creme de gemas. Adicione a bebida destilada que você preferir (opcional) e misture bem. Bata o creme de leite fresco em ponto de chantilly e acrescente 1/3 dele no creme de chocolate, misturando vigorosamente. Em seguida, adicione o restante do chantilly com muita delicadeza para a mousse não perder aeração. Reserve.

Para o caramelo: em uma panela, coloque o açúcar e deixe caramelizar em fogo médio. Acrescente a manteiga e misture até dissolver. Abaixe o fogo e acrescente o creme de leite. Mexa até dissolver completamente.

Para a ganache: leve o creme de leite e o chocolate meio amargo no micro-ondas por 40 segundos. Misture até derreter o chocolate.

Para o chantili: misture o creme de leite e o açúcar e bata até formar picos.

Para o crumble: triture os biscoitos grosseiramente, misture com a manteiga derretida e leve a airfryer a 160°C por 5 minutos.

Para a montagem: intercale camadas de mousse, ganache, caramelo e crumble até o topo do recipiente. Cubra com chantili e crumble. Leve a geladeira por pelo menos 3 horas. Sirva gelado.

Serviço

Rex Bibendi

Instagram: @orexbibendi

Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Savassi

Funcionamento: de segunda a sexta, das 18h às 23h; sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Telefones: (31) 3227-3009 | (31) 99550-5356

Reservas: https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531975074751&text&type=phone_number&app_absent=0

