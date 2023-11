o prato do Morro do Papagaio une língua de boi recheada com linguiça calabresa, arroz do campo e chips de batata

Ingredientes



1,5kg de língua de boi recheada com linguiça calabresa; 3 cebolas brancas picadas; 5 tomates sem pele e sem semente picados; 3 pimentões (1 verde, 1 vermelho e 1 amarelo); 10 dentes de alho; 2 tabletes de bacon; louro;1 cálice de vinho tinto seco; sal e pimenta a gosto; 6 bananas-caturras

Modo de fazer



Limpe, recheie e tempera a língua com alho e cebola e reserve. Em uma frigideira untada com óleo bem quente, passe a língua para fritar levemente, selando-a. Em uma panela de pressão, coloque a língua, o alho, a cebola, o tomate, os tabletes de caldo de bacon e o vinho. Acrescente água até cobrir e cozinhe na pressão por 40 minutos. Acrescente os pimentões e deixe ferver até o caldo ficar bem encorpado. Descasque as bananas e pique em rodelas. Frite as rodelas de banana em uma frigideira com óleo quente e seque-as em uma travessa com toalha de papel para retirar o excesso de óleo. Fatie a língua e sirva com arroz de legumes e chips de batata.