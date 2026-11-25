Morten Harket tornou público o diagnóstico da doença de Parkinson em junho de 2025. Naquele momento, a trajetória do artista parecia encerrada, e o vocalista admitiu o receio com o futuro profissional. No entanto, o cantor norueguês lança "Human Grace" em 27 de novembro, marcando o seu sétimo álbum solo desde 1993.

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O músico de 67 anos detalhou a sua condição de saúde em entrevista à publicação "Sunday Telegraph Magazine". A identificação da enfermidade ocorreu em 2022, três anos antes da divulgação pública. Uma sensação atípica ao segurar a escova de dentes motivou a busca por uma avaliação clínica.

Médicos explicaram ao artista que o distúrbio pode estar presente há cerca de trinta anos. Os sinais existiam de forma prévia, mas o cérebro realizava compensações utilizando outras áreas neuronais.

Harket comentou a realidade do diagnóstico: "há muitas pessoas que caminham pela rua com Parkinson. Normalmente você percebe quando a deterioração atinge um ponto crítico". A condição afeta a comunicação entre neurônios e músculos, com impacto direto no humor, no movimento, no sono e nos sentidos, sendo a patologia neurológica de expansão mais rápida na atualidade.

Tratamentos e impactos na rotina

Em 2024, o artista viajou aos Estados Unidos para realizar uma neurocirurgia na Mayo Clinic, na Flórida. O procedimento médico instalou eletrodos nas duas metades do cérebro. No período inicial após a operação, a maior parte dos sintomas físicos desapareceu. Atualmente, o cantor utiliza uma terapia com a substância Produodopa aplicada por uma bomba de infusão.

O vocalista relatou que o maior desafio reside nas alterações emocionais provocadas pelo quadro clínico: "às vezes começo a chorar de repente e não consigo parar, ou rio, mas não sou eu. Essas emoções não parecem minhas. É difícil sentir que você está perdendo a si mesmo".

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O impacto também atinge a voz, principal ferramenta de trabalho de Harket. O cantor declarou sobre o momento: "não tenho vontade de cantar, e para mim isso é um sinal". No passado, o artista norueguês já havia apontado complicações vocais como motivo de incerteza para o seu futuro artístico.