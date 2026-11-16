A confirmação de Robert Pattinson como o novo intérprete do agente 007 movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (16/11). Diante do anúncio, internautas resgataram uma cena de "Crepúsculo", filme de 2008 que alçou o ator britânico ao estrelato mundial, apontando uma coincidência envolvendo o espião criado por Ian Fleming.

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“Crepúsculo literalmente previu o Robert Pattinson como James Bond”, comentou uma usuária ao compartilhar o trecho que viralizou. Nele, um colega de escola de Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, anuncia que o tema do baile de formatura será Monte Carlo. Ao citar os elementos associados ao destino turístico europeu, o estudante declara: "jogos de azar, smokings e Bond, James Bond". Logo depois, o filme corta para Edward Cullen, vivido por Pattinson, que aparece abrindo a porta do carro para Bella.

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Twilight literally predicted Robert Pattinson being James Bond btw https://t.co/eMfeaVhbhu — cam (@CameronSilas) November 16, 2026

A conexão entre os projetos também apareceu em 2012, durante entrevista de Taylor Lautner ao “Fantástico”. Na ocasião, o “Show da Vida” perguntou ao intérprete de Jacob se a saga cinematográfica poderia seguir os passos de James Bond, com a criação de histórias feitas diretamente para as telas quando acabassem os livros para adaptar.

Sobre a possibilidade, Lautner avaliou: "É possível. Não sei, 'Crepúsculo' é uma coisa tão específica. Mas deu certo com o James Bond, então quem sabe role." Anos depois da declaração, um membro do elenco original assume a vaga do espião.

Bastidores do novo filme de James Bond

O 26º longa da franquia terá direção de Denis Villeneuve e roteiro de Steven Knight, criador de "Peaky blinders". Amy Pascal, de "Homem-aranha: sem volta para casa", e David Heyman, de "Harry Potter", assinam a produção.

A novidade marca o primeiro filme desde a despedida de Daniel Craig em "007 sem tempo para morrer", em 2021. A obra representa também o primeiro projeto desenvolvido sob o controle criativo da Amazon MGM Studios. A data de estreia e o título da produção ainda não foram anunciados.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck