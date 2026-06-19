Amor pelo futebol é tema do livro-álbum de Edu Pio

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O artista e educador Edu Pio, criador do projeto Super Pamp, lança nesta sexta-feira (19/6), no Centro Cultural Santa Rita, o livro-álbum infantil “Bola”. Inspirado pelo amor ao Clube Atlético Mineiro, o projeto une álbum homônimo de 13 canções, número de sorte do Galo, e livro interativo com QR codes para acessar as faixas.

Na nova publicação, o personagem Super Pamp vive um dia especial ao lado dos filhos e família. Eles vão ao estádio torcer para o time do coração e compartilhar momentos proporcionados pelo esporte.

“Uma coisa interessante é que tanto o álbum quanto o livro são independentes um do outro. Uma obra enriquece a outra, mas as duas acontecem individualmente", explica Edu Pio.

As músicas foram criadas em 2021, mas ele só as gravou no final do ano passado, ao lado de Leonardo Brasilino (trombone), Fabrício Galvani (bateria e bichinhos sonoros) e Samy Erick (guitarra, violão e baixo). O filho, Benjamim Pio, de 6 anos, faz participação com vozes infantis, ao lado de Lívia Miranda. Os arranjos são de Samy Erick.

“O que inspirou o livro e as canções foram a minha família, meus filhos Benjamim e Miguel, que inclusive estão desenhados no livro. O Galo também, meu time do coração. Ele me motiva a falar sobre um futebol que não tenha ódio”, explica.

O educador defende o esporte como fonte de diversão, caminho de paz e não de violência. Para ele, o ideal é ver famílias e crianças brincando, assim como respeitar o time para o qual o outro torce.

O amor pelo Atlético Mineiro é reforçado em todo o repertório. Logo na primeira faixa, “Bola”, Edu canta: “Bora jogar bola/ Bora para a Arena ver o Galo”. Em “Dadá, Rei Rei, Rô Rô, Hul Hul”, ele faz referência aos ídolos do clube: Dadá Maravilha, Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho e Hulk.

“Muita gente questiona se vou falar que sou atleticano. Eu falo, não vejo problema nisso. Vejo problema é na violência, então não tem problema a pessoa ser atleticana, cruzeirense, flamenguista. Temos que respeitar as diferenças, a escolha do outro. Isso é muito importante”, afirma Pio.

O ponto de vista do músico está no álbum, na faixa “Somos amigos”: “Futebol é para torcer/ Não é para brigar/ Eu torço para o Galo/ Você torce para outro/ Somos amigos/ Damos as mãos/ Cada um torce para o time do seu coração/ Aqui é Galo!”.

Edu já levou os filhos à Arena do Atlético, mas em dias de visita e ações do Instituto Galo, não em partidas. Benjamim, que participa do disco, tem 6, e Miguel tem 1 ano e 11 meses.

“Fomos para brincar, conhecer o estádio. Participamos de algumas ações, eles ganharam camisas, então já viram o gramado.”

Para o artista, fazer do futebol e do estádio algo lúdico foi simples, pois trabalha com crianças há anos. Acredita que este é um caminho que os adultos devem seguir, "e não transformar o estádio em praça de guerra”.

Edu Pio decidiu que queria ser músico aos 14 anos, mesmo sem contato com nenhum instrumento, até que passou a aprender violão. Aos 21, começou a trabalhar como professor de musicalização infantil.

“Sempre tive muita felicidade em lecionar para bebês e crianças, foi um processo muito legal e divertido", revela.

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“BOLA”

Lançamento do livro-álbum de Edu Pio nesta sexta-feira (19/6), às 13h30, no Centro Cultural Santa Rita (Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Vila Santa Rita). Entrada gratuita. As músicas do projeto estão disponíveis nas plataformas.