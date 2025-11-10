O rei-pássaro que não podia tocar o chão

O escritor e ilustrador Ezequiel Vitor Tuxá traz, em “Rei-pássaro”, uma fábula atravessada pela ancestralidade e pelo respeito à natureza. É a jornada de Dom Inácio, um príncipe marcado por uma previsão assustadora: caso coloque seus pés sobre o chão, o mundo pode viver catástrofes mil.

Assim, o rei “dos sapatos sem serventia” vive sua vida até que arrisca tudo em uma aventura além-mar. Se a ideia do rei era colonizar a terra até então desconhecida por ele, o que lhe resta é muita aprendizagem com seres mágicos que o guiam para uma profunda transformação.

Nascido na aldeia Tuxá Kiniopará, em Ibotirama, na Bahia, Vitor apresenta um texto primoroso, envolvente, marcado pela cultura indígena e pelo respeito ao modo de ver e viver dos povos originários. O autor é pesquisador e psicólogo. É um dos expoentes da literatura indígena, autor de “Ihendzi: a árvore andante”.

“Rei-pássaro” será lançado pela FTD.