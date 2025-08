Cátia de França é a convidada do podcast ‘Divirta-se’ desta quinta (7/8)

A cantora, compositora e multi-instrumentista Cátia de França é a convidada do episódio desta quarta-feira (7/8) do Divirta-se, podcast de cultura do Portal Uai. A conversa será transmitida ao vivo, às 10h, pelo YouTube do portal.

Na entrevista, Cátia vai falar sobre sua apresentação no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), marcada também para esta quarta, às 20h, como parte da programação do UrbanoZ Festival.

Natural da Paraíba, Cátia de França construiu uma trajetória original e inventiva, dialogando com o forró, o rock psicodélico, a música regional e a poesia de autores como João Cabral de Melo Neto e Shakespeare. Com mais de 40 anos de carreira, segue ativa em turnês e festivais pelo país.