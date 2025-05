Fã de Lady Gaga desaparece no mar; buscas entram no terceiro dia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros seguem nas buscas pelo arquiteto Igor Sousa Costa, 26, desaparecido desde o último domingo (4) após entrar no mar na altura do Posto 9, em Ipanema, zona sul da capital fluminense.

Igor mora em Anápolis, a cerca de 55 km de Goiânia, e viajou ao Rio com o namorado, Wesley Danilo, para assistir ao show da cantora Lady Gaga, em Copacabana, no sábado (3).

No domingo, antes de retornarem para casa, o casal foi à praia. Igor foi visto pela última vez por volta das 14h50, usando uma sunga azul com listras brancas e um colar de pedras.

"Nos revezávamos para entrar no mar enquanto o outro cuidava dos pertences. Nesse momento, os bombeiros começaram um resgate e houve uma aglomeração de banhistas, e eu perdi ele de vista. Não sei se ele chegou a sair da água ou ficou lá", contou Wesley à reportagem. "O resgate foi finalizado, as pessoas se dispersaram e nada dele."

O namorado relata que aguardou por cerca de 30 minutos no mesmo local, na expectativa de que Igor reaparecesse. "No sábado, ele também tinha se perdido de mim na praia, mas logo nos encontramos. No domingo, foi diferente. Quando vi que ele não voltava, procurei o salva-vidas, que me orientou a continuar aguardando."

Wesley contou ainda que permaneceu na praia até o anoitecer e depois foi ao apartamento onde estavam hospedados. "Ele saberia voltar. Mas, como não apareceu, voltei à praia, caminhei procurando por ele, mas não achei. Nosso voo era às 21h de domingo, e ele não faltaria com essa responsabilidade. Na segunda-feira, ele teria expediente no trabalho. Ele está desaparecido até agora", afirmou na tarde desta terça (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 30 militares especializados participam das buscas, com apoio de drones, aeronaves, botes, motos-aquáticas e sonares subaquáticos, que rastreiam o fundo do mar. A operação ocorre de forma ininterrupta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema) e é investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).