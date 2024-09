Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe aumenta a necessidade de partilha afetiva e/ou sexual. Estará mais generoso e aberto. Todavia, também é chamado a ser você mesmo e viva aquilo que realmente deseja a nível pessoal. Busque ousar ser você mesmo e partilhar disto com o outro. Um senso de clareza pessoal vai lhe instigar a abrir mão de velhas mágoas e emoções negativas agora.

Adaptação emocional

A Lua em Leão nos traz mais segurança em nós próprios, coragem e determinação. Todavia, ela hoje recebe uma quadratura a Urano. Somos colocados frente a frente com a necessidade de lidar com inovações e mudanças. Devemos ser nós mesmos, mas sabendo nos adaptar perante as mudanças, novidades ou imprevistos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus