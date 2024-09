AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar lhe conecta emocionalmente aos outros, casamento, parcerias e/ou vida social. Tudo isso pode e deve ser vivido com alegria e criatividade. Todavia, a oposição a Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que aprofunde em si mesmo para não ficar na mão do outro. Busque expressar a si mesmo por inteiro antes de buscar unidade de relação. Amadureça a si mesmo para melhorar o estar junto do outro.

Centramento e depuração emocional

A Lua entra no signo de Leão, trazendo um clima emocional mais criativo, autocentrado e de coragem. Busca por grandeza emocional, aventura e alegria. Todavia, a oposição a Plutão em Aquário nos coloca frente a frente com questões emocionais profundas do(s) outro(s). Necessidade de depuração emocional nas relações e saber enxergar tudo sob um prisma mais amplo, mas sem perder a si mesmo de vista.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique