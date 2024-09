GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição lunar lhe estimula a se comunicar a partir de seu ponto de vista mais pessoal e subjetivo. Está mais seguro de si mesmo e para falar pessoalmente. Todavia, a oposição com Plutão mostra que certas crenças coletivas podem atritar com isso. Ou então suas próprias crenças e dogmas podem lhe desafiar na veracidade da fala. Seja como for, busque lapidar suas emoções para expressar o que for real.

Centramento e depuração emocional

A Lua entra no signo de Leão, trazendo um clima emocional mais criativo, autocentrado e de coragem. Busca por grandeza emocional, aventura e alegria. Todavia, a oposição a Plutão em Aquário nos coloca frente a frente com questões emocionais profundas do(s) outro(s). Necessidade de depuração emocional nas relações e saber enxergar tudo sob um prisma mais amplo, mas sem perder a si mesmo de vista.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique