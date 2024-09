Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O próximo mês lhe traz maior consciência de sua fé, visão de mundo, metas, crenças e possibilidades de expansão. Você tende a ter uma abordagem mais racional e fria, mas haverá bastante estímulo e calor com a passagem do Sol aqui. Viva seus ideais com equilíbrio e harmonia. Possibilidades expansivas neste período.

Sol em Libra / Equinócio de Primavera

Ocorre hoje o equinócio de primavera com a mudança do Sol para o signo de Libra. O dia e a noite possuem igual duração, nos relembrando de uma qualidade fundamental de Libra: equilíbrio entre polaridades. Os próximos 30 dias são marcados pela diplomacia, equidade, ponderação, romance, justiça e sociabilidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique