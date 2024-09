VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, está no seu signo e faz aspecto com Júpiter. O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias acerca de si mesmo e de suas possibilidades pessoais e profissionais. Busque pesar grande na forma como se posiciona e expressa. Desafios positivos no trabalho lhe pedem que saia da timidez e use de sua autoridade e capacidade analítica para resolver o que for necessário.

Teoria e prática

A quadratura entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Gêmeos nos traz estímulo para abrir a mente e buscar possibilidades mais amplas. Estamos com o mental mais metódico, pragmático e ligado aos detalhes. Todavia, há também um intenso estímulo aguçando nossa curiosidade e as muitas possibilidades teóricas, que devem ser testadas na prática.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique