GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz oposição a Saturno. Sua mente está voltada para o lar, família, tarefas domésticas e emoções pessoais. Todavia, há também um forte chamado para encarar as questões profissionais, compromissos no mundo lá fora, relação com figuras de autoridade e afins (tudo isso lhe mobilizando questões emocionais). Busque equilibrar o tempo da vida pessoal e pública, enxergando com senso crítico estes setores.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Equilíbrio mente e emoção

A oposição de Mercúrio em Virgem com Saturno em Peixes nos mobiliza na necessidade de equilibrar a mente pragmática com o compromisso emocional. Devemos ter uma mentalidade prática e realista, mas que deve ser equilibrada com a necessidade de um olhar sério e maduro para nossas dores e carências emocionais e psíquicas. Excelente para analisar comportamentos emocionais e dialogar de forma madura e realista.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique