Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede desapego de antigas emoções. Mágoas, rancores, medos e complexos todos precisam ser agora reciclados e transformados. Velhos apegos afetivos e/ou sexuais também precisam ser encarados com mais realismo e senso de limites justos. Na questão dos bens partilhados e heranças, busque também o mesmo senso de realismo maduro.

Transformação emocional

A conjunção da Lua com Plutão em Capricórnio traz para hoje a necessidade de transformar as emoções com maturidade, senso de limites e realismo. Carências, anseios de pertencimento, mágoas e outras emoções desafiadoras passam pela força transformadora de Plutão, trazendo um tanto mais de aterramento emocional e objetividade. Devemos deixar ir o passado sem apegos para nos abrirmos para nosso verdadeiro propósito na vida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique