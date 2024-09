Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Será preciso agora limpar e reorganizar questões subconscientes. Explore suas motivações emocionais com um olhar crítico e realista. Cuidar do emocional agora é mais importante do que ficar preso demais a tarefas mundanas, portanto tire algum tempo para análise ou meditação. Maior entendimento psíquico e também espiritual.

Mercúrio em Virgem

Mercúrio entra no signo de Virgem. Como regente do signo, Mercúrio aqui enfatiza um olhar e enfoque prático da vida: diligência, organização, praticidade, pragmatismo e um olhar crítico. A mente tende ao pragmatismo e metodologia. Também há forte foco mental nas questões de saúde, cura e alimentação saudável.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique