PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido maior maturidade, realismo e comedimento nos últimos tempos. A oposição ao Sol no setor das relações lhe mostra que o contato com o outro pode lhe auxiliar a enxergar suas próprias limitações e durezas. Observe o que há de crítica construtiva no outro e olhe para si mesmo com maturidade. Firmeza em si mesmo para trazer luz para o contato humano.

Consciência dos limites

A oposição entre Sol em Virgem e Saturno em Peixes traz para o momento consciência de nosso senso de autoridade, limites, estruturação e maturação. As relações podem ser o ponto focal de tais desafios. Será preciso aqui estar ciente de nossa percepção crítica e analítica para estabelecer os justos limites emocionais junto aos semelhantes. Clareza e insights também para a resolução de questões desafiadoras no geral.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique