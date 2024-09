AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Sua comunicação com o outro deve ser renovada, em especial levando em conta sua sensibilidade e emoções não expressas. Busque mudar o que sente para que possa comunicar mais autenticamente com o outro, no casamento, parcerias e vida social. Clareza e transparência emocional na comunicação na pauta do dia.

Mudando a mente

A quadratura entre Mercúrio em Leão e Urano em Touro nos desafia a quebrar paradigmas da mente, sair da zona de conforto e abrir a cabeça para ideias inovadoras. A mente aqui tende a focar mais em si mesma e nas fantasias pessoais, porém somos chamados a mudar intensamente levando em conta as questões materiais e pragmáticas. Bom dia para se ter insights, mas também nos pede flexibilidade com imprevistos e mudanças.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique