AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor e comprometimento. Muito em especial no campo da fé e princípios, busque essa fidelidade, reciprocidade e cultivo do que é belo, justo e harmônico. Todavia, também é chamado a buscar mais racionalidade e comunicação assertiva no processo. Busque se expressar de forma honesta, mas atendendo a princípios superiores.

