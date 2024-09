CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor e comprometimento. Em especial na carreira e no trabalho, busque ser essa pessoa comprometida e parceria que você sempre foi. Todavia, há um forte chamado para a interiorização e reconhecimento das emoções pessoais e questões familiares. Busque essa fidelidade a si mesmo, mas também produzindo lá fora. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais uma vez a necessidade de se transformar profundamente.

Amor, casamento e poder

A conjunção de Vênus e Juno em Libra faz a união entre amor e casamento. Estamos buscando o prazer da parceria e compromisso. Capacidade de se comprometer com valores conjuntos em alta. A Lua em Libra, todavia, faz quadratura com Plutão em Capricórnio – somos desafiados a exercer nosso poder e autoridade para além das dependências das relações. O Nodo Norte em Áries nos relembra de olharmos para nós mesmos, para depois focar nos aspectos das relações. Busque hoje se comprometer, mas sem perder seu poder pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique