Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões emocionais inconscientes lhe pedem maior racionalidade e equilíbrio. Aprenda com esta Lua a ter mais frieza perante as emoções. Sua vida espiritual também lhe pede parceria, troca justa e harmonia. Viva a beleza de se entregar ao fluxo da vida. Mas lembre-se que também deve trazer esta cura para atuar no seu trabalho, saúde e atuação material.

Lua em Libra

A Lua entra em Libra. Aqui há a motivação das relações, interagir, socializar, mas tudo sob um ponto de vista emocional e subjetivo. Também de sermos mais imparciais e justos nas nossas motivações pessoais. Segurança emocional para interagir e socializar. A oposição a Quíron em Áries, todavia, nos relembra que não devemos ferir nossas individualidades em detrimento de excessos sociais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique